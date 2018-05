6 chuyện thường khiến vợ chồng mâu thuẫn / 5 câu đàn ông thông minh không bao giờ hỏi vợ

Để tránh tình trạng này, bạn nên lưu ý không nói với chàng những điều sau:

“Tóc anh dài rồi, anh phải cắt tóc ngay”

Rõ ràng bạn muốn chàng trông gọn gàng sạch sẽ nhưng hãy tránh khuyên chàng làm những việc chàng có thể tự quyết, biết đâu chàng muốn để tóc dài hay đã hẹn thợ cắt trước khi bạn nói vậy. Điều đó sẽ khiến chàng khó chịu. Theo chuyên gia tư vấn tình cảm Todd Valentine, “nếu bạn cư xử với chồng như thể anh ta không tự nghĩ được phải làm gì thì anh ta sẽ cũng chẳng tự nghĩ xem mình phải làm gì. Rốt cục anh ta sẽ lười chảy thây ra và cũng chẳng buồn nghĩ cho bạn nữa”. Điều này cũng đúng với việc giữ vệ sinh quần áo và mua sắm đồ mới của riêng chàng.

Ảnh: jeremymast.com

“Đồ giặt là phải bỏ vào máy giặt nhớ chưa”

Không ai thích cứ phải loanh quanh trong nhà và nhặt nhạnh mớ quần áo bẩn người kia thải ra. Vậy thì đừng làm thế nữa. Nếu chàng muốn có quần sạch để mặc thì chàng sẽ biết làm thế nào để có nó. Theo Charles Orlando, tác giả cuốn The Problem with women...is men (Rắc rối của phụ nữ chính là… đàn ông), “chỉ vì anh ta cư xử như trẻ con không có nghĩa bạn phải làm mẹ”. Có thời vợ ông cũng đi nhặt giày cho chồng vì ông bỏ khắp nơi trong nhà. Rồi một ngày bà cảnh cáo ông khi ông lại vứt giày không đúng chỗ bằng cách đổ mật ong vào giày ông và để mặc cho kiến bâu. Dĩ nhiên ông không thích điều này nhưng từ đó ông cũng tập được thói quen cất giày đúng chỗ.

“Tới giờ rồi, đi ngủ đi anh”

Trừ phi bạn đã lên kế hoạch “yêu”, tốt nhất đừng bắt đầu câu nói bằng cụm “đến giờ... rồi”, “anh nên…” hay “cứ làm theo lời em đi”. Theo Steve Stosny, tác giả cuốn How to Improve Your marriage without talking about it (cách cải thiện hôn nhân mà không cần đem vấn đề ra thảo luận), “nếu bạn tin rằng việc của mình là nuôi dạy chồng thì mọi điều bạn nói sẽ nghe như giọng của mẹ… Nếu bạn thay đổi suy nghĩ và không còn cho đó là nghĩa vụ của mình thì giọng của bạn nghe sẽ thân thiện và giảm đi tính độc đoán”.

“Anh mặc cái đó cho em”

Scott Haltzman tác giả cuốn The Secrets of Happily Married Women (bí mật của những phụ nữ đã kết hôn hạnh phúc) cho biết “nghiên cứu cho biết rằng cách tốt nhất để giữ gìn quan hệ hôn nhân là tránh chỉ trích nhau… Bạn cần học cách bày tỏ bản thân với chồng mà không khiến chồng khó chịu”. Cho dù không phải trẻ con, vẫn có lúc ta cần được đối xử nhẹ nhàng và tử tế, thay vì nói giọng phê phán, hãy dùng lối nói tích cực và thẳng thắn như “anh mặc cái áo đó thật sự làm em nổi hứng”.

“Anh phải làm điều này”

Quả thật bạn có nhiều việc để làm nhưng ra lệnh cho chồng thật sự không giúp ích cho bạn. Marcia Naomi Berger, tác giả cuốn Marriage Meetings for Lasting Love cho biết “cứ như thể là một bà mẹ độc đoán ra lệnh cho con phải làm gì ấy. Chồng bạn cũng có thể sẽ làm việc bạn muốn, nhưng dần dần anh ta sẽ không còn cảm nhận cuốn hút giới tính với bạn vì nhận thấy bạn giống như mẹ anh ta”. Vậy thay vì ra lệnh cho anh ta, hãy nói theo cách “máy tính hỏng rồi, tiện đường đi làm anh mang đi sửa cho em hay em tự làm?”.

“Anh ơi đừng dậy vội”

Đôi lúc cưng nựng người mình yêu thì cũng không sao, nhưng nuông chiều như mẹ với con thì sẽ làm người đàn ông quen đi. Valentine nói “nếu bạn không yêu cầu người bạn đời làm người lớn thì anh ta sẽ không cư xử như người lớn. Người ta chỉ cố gắng ở mức cần thiết được yêu cầu, bởi vậy nếu lười được thì anh ta sẽ lười. Điều người đàn ông thật sự muốn là được tôn trọng và cống hiến vì người đàn bà của anh ta. Khi nuông chiều người ấy là bạn đang lấy đi điều anh ta mong muốn nhất”.

“Anh không được đi chơi, mình có hẹn ăn với bạn rồi còn gì”

Cho dù chàng có thích ăn tối với đôi vợ chồng người bạn mới cưới bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đừng hẹn quá thường xuyên mà không cho chàng được ý kiến. Valentine nói “khi một người có nghĩa vụ phải làm theo lời người khác thì không còn quan hệ cân bằng giữa hai người mà đó là chế độ độc tài. Chồng bạn không còn có cảm giác được đối xử như một người trưởng thành có quyền tự quyết, trong khi chính anh ta cũng cần có tự do. Đôi khi bạn nên lấy chính lý do có hẹn ăn trưa với cô bạn gái để hai người hàn huyên, để cho chồng đi chơi với bạn một cách vui vẻ”.

Khánh Vy (Theo redbookmag)