Tổ ấm sứt mẻ vì vợ thành 'trụ cột' / Cách ghen thông minh để giữ hạnh phúc gia đình

Đừng cố gắng thay đổi điều đã tạo nên tình yêu của bạn

“Hãy nhớ rằng bất kỳ nét đặc trưng nào của anh ấy khiến bạn đem lòng yêu thương có thể có mặt trái của nó. Vì thế, nếu bạn thích cách nghĩ phóng khoáng và khác lạ của anh ấy thì đừng bao giờ trách cứ anh ấy vì không phù hợp với những người xung quanh. Hãy trân trọng những nét độc đáo riêng biệt của anh ấy.”, Kerry Ehrin đến từ trang NBC (Mỹ) chia sẻ.

Ảnh: howtobehappyinmarriage.net.

Suy nghĩ độc lập

“Sau 30 năm giúp các cặp vợ chồng mua bán bất động sản, tôi đã nhận ra rằng việc cha mẹ hai bên can thiệp vào cuộc sống của con cái có ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc của họ. Nếu một người vợ/chồng coi trọng ý kiến của cha mẹ hơn của bạn đời thì tôi biết rằng tôi sẽ nhận lại được ngôi nhà, và ly dị là điểm đến cuối cùng của họ”, Barbara Corcoran, trùm bất động sản (Mỹ) chia sẻ.

Ưu tiên cho sức khỏe

“Sự khỏe mạnh về thể chất sẽ có tác động đến mọi khía cạnh của cuộc sống, kể cả sự lãng mạn của hôn nhân. Đây là một 'hiệu ứng chuỗi': Khi bạn ăn uống đúng cách và tập thể dục, bạn sẽ cảm thấy gợi cảm và thoải mái hơn với cơ thể của mình. Điều đó mang lại cho bạn sự tự tin để trở nên thực sự 'hấp dẫn' - một điều rất cần thiết để tăng cường sự thân mật vợ chồng. Và điều đó sẽ giúp cải thiện đời sống tình dục của bạn”, Jillian Michaels, chuyên gia về sức khỏe (Mỹ) chia sẻ.

Cất vang tiếng cười

“Tiếng cười sẽ giúp bạn và bạn đời thư giãn và cảm thấy gần gũi nhau hơn. Chồng tôi thích kể chuyện cười để làm tôi vui, và tôi thường lén cù anh ấy khi anh ấy ít ngờ nhất. Điều đó nghe có vẻ nhỏ bé, nhưng nó thực sự tạo ra sự khác biệt lớn”, bác sĩ Hilda Hutcherson, Giáo sư tại ĐH Columbia (Mỹ) chia sẻ.

Giữ khoảng trời riêng

“Mặc dù việc dành thời gian bên nhau là hết sức quan trọng, nhưng hôn nhân không phải là một ốc đảo. Vì thế, một điều quan trọng không kém đó là cả bạn và anh ấy đều cần có bạn bè, gia đình, và những sở thích riêng. Tôi thích đi bơi và đạp xe trong khi chồng tôi thích chơi piano và đọc sách. Việc mỗi người theo đuổi những đam mê riêng sẽ giúp hôn nhân thêm bền vững vì khi đó, bạn không bị áp lực rằng bạn là toàn bộ cuộc sống của người kia”, một phụ nữ đã kết hôn 48 năm chia sẻ.

Mơ ước lớn lao

“Mỗi tuần, hãy dành thời gian, có thể là vào các tối thứ 6, để nói về hy vọng và hoài bão của hai vợ chồng, và nghĩ về những điều sẽ khiến bạn hạnh phúc nhất trong tương lai. Bạn có thể nói: ‘Chúng mình sẽ mua một ngôi nhà ở khu mình thích trong vòng 5 năm tới’, hay ‘Chúng mình sẽ sinh thêm một bé nữa trong mùa hè tới’, hay thậm chí là ‘Rồi chúng mình sẽ cùng đi du lịch đến bãi biển Hy Lạp’. Hãy nói những gì bạn muốn vì đó không phải là kế hoạch mà chỉ là tưởng tượng. Suy nghĩ kiểu này sẽ mang lại cho bạn động lực để làm việc hướng tới điều bạn muốn. Những cặp vợ chồng không dám tưởng tượng đến một tương lai tươi sáng cùng nhau thì sẽ nhanh chóng lâm vào bế tắc và có nguy cơ cao bị đổ vỡ”, Tiến sĩ Ben Michaelis, chuyên gia tâm lý (Mỹ) chia sẻ.

Đừng hỏi “Trông em có béo không?”

“Các nghiên cứu đã cho thấy rằng phần lớn nữ giới đều phóng đại kích thước cơ thể mình lên khoảng 25% hoặc hơn thế. Thực tế thì vòng 3 của bạn nhỏ hơn 25% so với bạn tưởng tượng. Vì thế, thay vì liên tục ‘tra tấn’ bạn đời bằng những câu hỏi kiểu này, cả bạn và anh ấy nên tập trung nhiều hơn và mối quan hệ của mình”, Michael Alvear, tác giả của Not Tonight Dear, I Feel Fat chia sẻ.

“Giăng bẫy” anh ấy (một chút thôi)

“Nếu bạn muốn cái gì đó, hãy khiến nó trở thành ý kiến của anh ấy. Tất cả những gì bạn cần làm là gieo hạt – và cây sẽ mọc. Giáng sinh năm ngoái, tôi bàn với chồng về quà tặng dành cho các 2 cháu trai của chúng tôi: ‘Sẽ rất tuyệt nếu hai cậu nhóc có máy tính của riêng chúng. Em biết nó trị giá gấp đôi số tiền mà con gái chúng mình có thể chi trả’. Một tiếng sau, chồng tôi nói ‘Nếu con bé có thể mua một cái thì vợ chồng mình có thể mua cái còn lại’. Tôi trả lời: ‘Đây quả là ý hay đấy anh’”, một phụ nữ đã kết hôn 43 năm chia sẻ.

Giao lưu với bạn bè

Các nghiên cứu đã cho thấy một chỉ báo quan trọng về hạnh phúc trong hôn nhân chính là tần suất giao lưu với bạn bè của các cặp vợ chồng. Chính vì thế, hãy lên kế hoạch hẹn hò “kép”. Đừng mặc cảm tội lỗi khi để con cái ở nhà. So với các thế hệ trước trong vòng 100 năm trở lại đây thì các bậc cha mẹ ngày nay dành quá nhiều thời gian cho con cái, và chính điều đó đã cắt xén thời gian dành cho người lớn - một điều vô cùng quan trọng giúp hôn nhân của họ hạnh phúc và vững bền. Ở bên bạn bè, bạn có thể biết được những điều mới và thể hiện bản thân với người khác. Hãy nói với anh ấy: ‘Anh hãy kể cho mọi người nghe câu chuyện cười mà anh đã kể cho em đi’, hay nói với mọi người là: ‘Anh ấy đang làm một việc tuyệt vời’. Chia sẻ với người khác những ưu điểm của bạn đời sẽ khiến cả bạn và anh ấy thấy tự hào và hạnh phúc hơn”, Stephanie Coontz, Giám đốc mảng nghiên cứu và giáo dục cộng đồng, Hội đồng Gia đình Đương đại (Mỹ) chia sẻ.

Hãy thành thật và chia sẻ về tài chính

“Không ai thích nói về tiền bạc, nhưng những bí mật về việc đầu tư không hiệu quả hay thói quen mua hàng qua mạng vào đêm khuya của bạn cuối cùng sẽ luôn bị phát hiện và phá hủy niềm tin của bạn đời. Tôi đã làm việc với những cặp vợ chồng bị nợ tới hơn 100.000 đôla và bên bờ vực ly hôn. Tuy nhiên, họ đã cố gắng không đổ lỗi cho nhau, trả hết nợ, và lại sống hạnh phúc bên nhau. Tôi cũng đã làm việc với những cặp vợ chồng đã kết thúc tình yêu bằng lá đơn ly dị chỉ bởi vì họ không thể nói rõ với nhau về những thói quen chi tiêu của mình. Bàn bạc với nhau về nợ nần, chi tiêu, tiết kiệm - tất cả mọi thứ liền quan đến tiền nong - chính là cách duy nhất giúp bạn và bạn đời vượt qua những trở ngại về tài chính”, Karen Lee, chuyên gia lập kế hoạch tài chính (Mỹ) chia sẻ.

Khen ngợi kỹ năng của anh ấy

“Nam giới đáng yêu nhất khi họ cảm thấy mình nam tính, và không điều gì khiến một người đàn ông cảm thấy mình nam tính hơn là những lời khen ngợi về khả năng 'yêu' của anh ấy. Hãy nói đơn giản ‘Anh thật tuyệt’, hay ‘Em thích điều anh đã làm đêm qua’. Và bạn sẽ thấy anh ấy cố gắng để thể hiện mình như thế nào sau đó – không chỉ trong chuyện ái ân”, bác sĩ Abraham Morgentaler, tác giả cuốn Why Men Fake it: The Truth About Men and Sex chia sẻ.

Nuôi dưỡng đam mê của bạn đời

“Chồng tôi là một tay gôn cự phách, và tôi đã học đánh gôn để chúng tôi có thể chơi cùng nhau. Giờ đây, tôi có thể theo kịp anh ấy, và thật tuyệt khi giữa hai chúng tôi có một sự cạnh tranh thân thiện. Anh ấy rất thích thú khi chúng tôi cùng làm điều mà anh ấy thích”, Misty May-Treanor, huy chương vàng môn gôn tại Olympic chia sẻ.

Để anh ấy “tự do”

“Điều này không có nghĩa là ngừng quan tâm và chăm sóc đến anh ấy. Nó có nghĩa là bạn đủ yên tâm để không lo lắng khi anh ấy không ở bên bạn và bạn không biết chính xác anh ấy ở đâu. Tôi chưa bao giờ cố gắng kiểm soát chồng tôi, và ‘ngọn lửa’ giữa chúng tôi vẫn luôn luôn ‘cháy bỏng’”, một phụ nữ đã kết hôn 45 năm chia sẻ.

Hỏi đúng cách

“Điều này tôi học được nhờ quan sát các cặp vợ chồng trò chuyện với nhau. Trong trường hợp bạn hỏi anh ấy (khi hai người đang trò chuyện) là ‘Anh nói xong chưa?’ để chờ tới lượt mình nói thì anh ấy chắc chắn sẽ trả lời theo kiểu phòng thủ vì cảm thấy mình không được lắng nghe. Nhưng nếu bạn hỏi ‘Còn gì nữa không anh?’ bằng một giọng quan tâm thì người nói sẽ rất thoải mái và bắt đầu nói một cách say mê hơn; và nhờ điều đó cuộc trò chuyện của bạn trở nên có ý nhĩa hơn”, TS Harville Hendrix, chuyên gia về tình cảm (Mỹ) chia sẻ.

Sáng tạo ngôn ngữ riêng

“Vợ chồng tôi có một hệ thống tín hiệu riêng bằng tay để sử dụng tại các bữa tiệc đông người với mục đích hỏi nhau những câu như: ‘Anh có yêu em không? Chúng mình rời khỏi đây chứ? Anh có muốn “yêu” tối nay không? Giao tiếp với nhau theo cách mà người ngoài không hiểu sẽ khiến hai bạn háo hức hơn và cảm thấy gần nhau hơn”, một phụ nữ đã kết hôn chia sẻ.

Tạo cảm hứng cho bản thân

“Các cặp vợ chồng chia sẻ rất nhiều hoạt động thường ngày, ví dụ như rửa bát đĩa, thay bỉm cho con, và chi trả hóa đơn chi tiêu. Vì thế, ham muốn tình dục có thể dễ dàng mất đi. Những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất biết ưu tiên thời gian của mình cho “chuyện ấy” thay vì chờ đợi sự xuất hiện tự nhiên của ham muốn trong một ngày mệt mỏi. Nghe có vẻ khá lạ lùng nhưng tôi thường khuyên bệnh nhân – những người đang gặp trục trặc về chuyện chăn gối – “tạo cảm hứng” cho bản thân bằng cách nghĩ về những điều gợi cảm nhất của bạn đời ít nhất 10 phút mỗi ngày, và đưa ra những hình dung và tưởng tượng về chúng. Hoặc là hãy mơ về một “cuộc yêu” lý tưởng, tập dượt trước trong tâm trí, và sau đó là áp dụng vào thực tế. Nếu bạn thực sự tập trung vào điều đó thì bạn sẽ nhận thấy ham muốn của mình tăng lên nhanh chóng”, Brandy Engler, chuyên gia tâm lý (Mỹ) chia sẻ.

Nhìn vào điểm tốt

“Trong thời gian làm việc của mình, tôi đã thấy rất nhiều cặp vợ chồng gặp trục trặc vì họ trút giận lên bạn đời về điều gì đó đã hủy hoại quan điểm của họ. Đột nhiên, con người ta trở nên phiền nhiễu, khó chịu, kém hấp dẫn, và ích kỷ. Tôi đã dạy họ cách sử dụng 'hiệu ứng hào quang'. Điều này có nghĩa là bạn dùng một ưu điểm nổi bật của ai đó để khái quát hóa toàn bộ bản thân họ. Bí quyết là luôn giữ những hình ảnh tích cực của đối phương trong đầu, kể cả khi hai bạn đang tranh cãi hoặc cảm thấy buồn chán. Bất chấp sự tức giận tức thời, những hình ảnh đó có thể gợi cho bạn nhớ đến sự hài hước, đôi mắt đẹp, hay sự ngọt ngào của bạn đời. Bám vào những hình ảnh có giá trị đó sẽ giúp bạn khỏi sa đà vào những thái độ khinh thị khiến vợ chồng dễ xa nhau”, bác sĩ Gail Saltz, chuyên gia tâm lý (Mỹ) chia sẻ.

Thanh Mai (theo redbookmag)