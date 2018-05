Riêng tại Anh, tỷ lệ mắc bệnh này đã tăng gần 50% trong 30 năm qua. Các bác sĩ cho biết những phụ nữ chọn giải pháp có ít con, hoặc không sinh con để tập trung cho sự nghiệp là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng này. Số liệu của Trung tâm nghiên cứu ung thư Anh cho thấy, khoảng 1.700 phụ nữ nước này chết vì ung thư tử cung mỗi năm. Cứ 100.000 phụ nữ thì có 19 người phát bệnh, so với chỉ 13 người của năm 1975 - tương ứng với mức tăng gần 50%. Ung thư tử cung là dạng ung thư phổ biến thứ tư của phụ nữ, song lại có tốc độ gia tăng nhanh hơn hầu hết các loại bệnh khác. Bệnh thường xuất hiện sau tuổi mãn kinh, từ tuổi 60 đến 69. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết chị em có nguy cơ mắc bệnh này nếu có hàm lượng oestrogen trong máu cao. Hàm lượng hoóc môn này giảm xuống trong thời kỳ mang thai, vì thế, những phụ nữ sinh ít con có nguy cơ tiếp xúc với hóa chất này trong thời gian dài. Những người thừa cân hoặc béo phì còn có nguy cơ cao hơn nữa, vì các mô mỡ chuyển hóa những hoóc môn khác thành oestrogen. Các số liệu cũng cho thấy phụ nữ có xu hướng lập gia đình muộn hơn - nghĩa là họ có xu hướng ít con hơn so với các thập kỷ trước đây. T. An