Tâm lý đàn ông đằng sau chuyện 'yêu' / Đàn ông đích thực làm gì khi yêu

Bạn rất thích chàng, chờ đợi những lời tỏ tình và cầu hôn từ chàng. Tuy nhiên, bạn hãy chấm dứt hy vọng về mối quan hệ này nếu chàng có những biểu hiện dưới đây.

Ảnh: journey4lifenow.com

1. Chàng dường như chỉ quan tâm đến những việc lớn mà ít quan tâm đến những tiểu tiết

Chàng trả tiền tất cả các hóa đơn và đưa bạn đi mua sắm như một cách giải trí. Tuy nhiên, xa mặt cách lòng. Chàng không bao giờ làm những việc nhỏ bé và có vẻ chu đáo hay có ý nghĩa, giống như tự động mua loại bánh nướng bạn yêu thích khi trên đường đến nhà bạn.

Chuyên gia về tình yêu và hẹn hò Laurel House, tác giả của cuốn The No-Games Guide to Love cho rằng, chính những việc nhỏ bé mới chứng tỏ chàng quan tâm đến từng chi tiết về bạn. Chàng không làm những việc này bởi vì chàng không quan tâm đến bạn.

2. Chàng dẫn bạn đến các bữa tiệc và sau đó mặc kệ bạn, chàng hòa nhập vào đám đông

Bạn có thể được chàng giới thiệu với mọi người xung quanh, nhưng sau đó dường như chàng quên mất bạn. “Chàng trai không có ý định cam kết gắn bó với bạn sẽ không để tâm đến việc dành thời gian cho bạn trong phần lớn thời gian của bữa tiệc”, House nhận xét.

3. Chàng luôn muốn làm một điều gì đó mà không tập trung sự chú ý vào bạn

Buổi hẹn hò của bạn có thể diễn ra tại một nhà hàng vô cùng sang trọng, không bao giờ diễn ra ở nhà mà luôn luôn ra ngoài. “Chàng muốn được tự mình giải tỏa áp lực và không gắn kết bạn vào cuộc sống thường ngày của mình". House nhận xét. Những cặp đôi muốn gắn bó với nhau lâu dài thường dành phần lớn thời gian ở bên nhau. Nếu chàng không chia sẻ với bạn những điều nhỏ nhặt như những cuốc chạy bộ tập thể dục buổi sáng, những chuyến đi siêu thị mua thực phẩm… thì đơn giản bạn không phải là một phần cuộc sống thực của chàng.

4. Chàng chỉ muốn chia sẻ những thành tích với bạn, không phải những khó khăn, trở ngại

Thật tuyệt vời khi chàng nói với bạn về những thành tích tại nơi làm việc, nhưng chàng im lặng về những thất bại. Đó không hẳn vì lòng tự ái đàn ông của chàng mà do "bạn không phải là người mà chàng hướng đến để tìm sự hỗ trợ hay tình yêu thực sự." Nếu không yêu thực sự, chàng không thể duy trì một mối quan hệ lâu dài khi gặp phải những thách thức không thể tránh khỏi của tình yêu.

5. Chàng nói muốn có một tương lai với bạn, nhưng chỉ khi chàng đang ở trạng thái bay bổng trên cao

Nếu bạn từng nghe thấy điều này khi chàng say rượu, hoặc đang lâng lâng vì một thành công nào đó – thì nó không có ý nghĩa gì cả. Quan trọng là chàng phải nói ở một thời điểm bình thường trong cuộc sống, khi đầu óc của cả hai bạn hoàn toàn tỉnh táo. “Nói chuyện lúc không tỉnh táo và lại đề cập đến nó lần nữa, người đàn ông không cam kết sẽ khiến bạn cảm thấy bạn đang khao khát muốn được biết rõ về tương lai của mình".

6. Chàng không bao giờ có kế hoạch trước

Người đàn ông muốn gắn bó với bạn sẽ bắt đầu bàn về những sự kiện mà anh ấy sẽ có ngay khi anh ấy nhìn thấy tương lai của mình với bạn. Người đàn ông không muốn cam kết thường để mọi việc đến những phút cuối mới quyết định hay thực hiện. Bạn đừng nhầm lẫn rằng sự trì trệ này là tự nhiên. Anh ta cảm thấy khó khăn để hứa hẹn về bất kỳ kế hoạch nào, dù là trước một vài ngày hay cả tuần. Anh ta không muốn bị đóng hộp bởi bất cứ điều gì, đề phòng trường hợp một vài thứ thú vị hơn cũng có thể xuất hiện đồng thời.

7. Chàng không ngủ với bạn như cách bạn mong muốn

Không phải tất cả đàn ông đều cần màn dạo đầu, trong khi phụ nữ lại cần để có được cảm hứng. "Nếu người đàn ông không quan tâm đến nhu cầu này của bạn gái, tức là anh ta muốn kết thúc nhanh", chuyên gia hẹn hò Neely Steinberg, tác giả của cuốn sách Skin in the Game: Unleashing Your Inner Entrepreneur to Find Love nhận xét. Tình dục không mang lại cảm giác thân mật khi bạn không cảm thấy hài lòng. Chắc chắn bạn sẽ không cảm nhận được sự gắn bó, trừ khi anh ta cố gắng để tương thích với bạn.

8. Sự chú ý dành cho bạn càng ngày càng giảm

Tất cả các mối quan hệ đều có khi lên khi xuống, lúc thăng lúc trầm, lúc gắn bó lúc hờ hững. Tuy nhiên, sự giảm chú ý ở đây không phải là sự kết thúc của giai đoạn trăng mật, mà là hành vi bình thường của anh ta. Lúc đầu chàng gây ấn tượng mạnh với bạn để thu hút và chinh phục bạn. Đến khi chàng cảm thấy bạn đang trông chờ vào một mối quan hệ nghiêm túc và dài lâu thì chàng nhận ra những gì mình cần làm là rút lui.

9. Chàng chỉ trích nhiều hơn giúp đỡ bạn

Đàn ông đều thích hành động để giải quyết vấn đề, nhưng ở đây chàng lại có xu hướng đưa ý kiến tranh cãi nếu đối tác là bạn. Nếu chàng luôn tìm thấy khuyết điểm ở hình thức, tính cách… của bạn, có nghĩa là chàng không đánh giá cao cá nhân bạn. "Anh chàng đang có ý định thay đổi bạn, và khi anh ta không thể, anh ta sẽ ra đi", Chuyên gia hẹn hò và mai mối April Davis, người sáng lập của dịch vụ hẹn hò Cupid’s Cronies nhận xét.

10. Chàng nói chàng không xứng đáng với bạn

“Cảm giác anh không tương xứng có thể khiến bạn cho rằng chàng đã rất may mắn khi có bạn. Tuy nhiên, anh ta chỉ đang gieo hạt mầm cho lý do sẽ bỏ đi sau này. Còn nếu chàng thực sự cảm thấy không ngang bằng với bạn, thì mối quan hệ cũng sẽ không thể kéo dài.

11. Chàng không giới thiệu bạn với những người phụ nữ khác trong cuộc sống của mình

Một người đàn ông có thể có nhiều bạn gái. "Nhưng hãy cẩn thận nếu anh ấy vẫn nói chuyện với với người yêu cũ hoặc một người bạn nữ nào đó, do dự khi kết hợp họ và bạn trong các cuộc trò chuyện và đi chơi", Davis nói. "Hành động này cơ bản nói rằng bạn chỉ được xếp thứ hai."

12. Chàng không tìm kiếm những lời khuyên từ bạn

Khi chàng gặp rắc rối nơi công sở hoặc chàng không biết phải làm thế nào để bắt đầu một cuộc nói chuyện có đề tài khó khăn với mẹ của mình, chàng nên tham khảo ý kiến của bạn như một người phụ nữ mạnh mẽ và thông minh. "Vậy nhưng chàng lại đi gặp người khác để xin những lời chỉ dẫn thông thái, điều đó cho thấy chàng đánh giá ý kiến của người kia cao hơn ý kiến của bạn", Davis nói. Một người đàn ông sẽ không có ý định bước vào một mối quan hệ lâu dài với một người phụ nữ mà anh ta không đánh giá cao những suy nghĩ của cô ấy.

Kim Anh (Theo Woman's Day)