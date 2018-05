10 điều bạn gái lưu ý khi chọn người yêu / 6 điều không nên nói với bạn trai

1. Không vui khi người yêu cũ có tình mới

Bạn gái cũ của anh ấy tiến tới với người đàn ông khác; và anh ấy sững sờ khi phát hiện ra điều đó rồi trở nên trầm ngâm và kém vui tươi hơn kể từ lúc đó. Vì sao? Có thể là do anh ấy đang ao ước được ở vị trí của người đàn ông mới kia? Có thể miệng anh ấy thì luôn nói rằng anh ấy rất vui khi thấy cô ấy tiến tới với người đàn ông khác, và rằng anh ấy không bao giờ muốn nghe về cô ấy thêm một lần nào nữa. Nhưng tại sao anh ấy lại dành cho cô ấy quá nhiều suy nghĩ và sự quan tâm như vậy? Nếu anh ấy vẫn tiếp tục nói về điều đó thì hãy hỏi anh ấy xem vì sao anh ấy lại lấy làm phiền khi cô ấy đi với người khác.

Ảnh: MSN.

2. So sánh bạn với người yêu cũ

Bị so sánh với những người con gái khác đã là điều chẳng dễ chịu gì rồi huống chi là bị so sánh với tình cũ của người yêu. Nếu “một nửa” của bạn so sánh bạn với người yêu cũ của anh ấy để phê phán những sai sót của bạn thì điều đó cho thấy anh ấy không hề tôn trọng bạn; và đã đến lúc bạn nên có động thái của riêng mình. Còn nếu anh ấy làm phép so sánh để thấy bạn tuyệt vời hơn, xinh đẹp hơn, hay hài hước hơn so với cô ấy thì cũng nên đặt vấn đề là tại sao anh ấy vẫn còn và luôn luôn nghĩ tới cô ấy? Nếu thực sự cô ấy vẫn còn chiếm vị trí quan trọng như thế trong suy nghĩ của anh ấy thì điều bạn nên làm lúc này là buông tay.

3. Vẫn giữ đồ của người yêu cũ

Nếu người yêu của bạn vẫn còn giữ đồ đạc của tình cũ và anh ấy thậm chí không thể gỡ tên cô ấy ra khỏi các bức ảnh trên facebook thì bạn nên tự hỏi tại sao anh ấy vẫn còn lưu luyến những kỷ niệm chung của họ đến vậy. Việc giữ gìn đồ đạc của người yêu cũ có thể là cách anh ấy đang muốn níu giữ tình cảm đó của mình. Và đây là dấu hiệu cho thấy bạn nên cân nhắc lại mối quan hệ của mình.

4. Hiếm ngày nào anh ấy không trò chuyện cùng người yêu cũ

Rõ ràng là chúng ta không thể và cũng không nên bực bội hay ghen tị với bạn bè của anh ấy hoặc việc anh ấy kết bạn với ai. Tuy nhiên, nếu bạn nghi ngờ rằng “người bạn” của anh ấy không chỉ là bạn bè bình thường thì bạn có thể đặt câu hỏi về mối quan hệ của mình và về sự tôn trọng anh ấy dành cho bạn. Nếu anh ấy dành cho người cũ nhiều thời gian hơn là cho mối quan hệ giữa anh ấy và bạn hiện thời thì đó là những dấu hiệu cho thấy bạn nên rút lui.

5. Cô ấy luôn xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai bạn

Nói chuyện về quá khứ và về những mối quan hệ cũ với người yêu mới là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu phần lớn các cuộc hội thoại của bạn và anh ấy luôn có hình ảnh cô người yêu cũ của anh ấy thì đây có thể là một gợi ý cho thấy “một nửa” của bạn vẫn còn tình cảm mãnh liệt với người xưa. Hãy hỏi tại sao anh ấy lại thích nói về cô ấy nhiều như vậy.

6. Cô ấy thường xuyên mời “một nửa” của bạn tham dự tiệc tùng

Nếu “một nửa” của bạn vẫn dành nhiều thời gian bên người yêu cũ cùng các mối quan hệ chung của họ thì có thể là do anh ấy chơi thân với bạn bè của cô ấy, song cũng không loại trừ khả năng là cô ấy vẫn muốn gần gũi với người đàn ông của bạn. Mời người cũ đến chơi cho thấy cô ấy vẫn muốn dành thời gian bên anh ấy; và nếu anh ấy cũng có cảm xúc tương tự thì đây là dấu hiệu báo động cho tình cảm của bạn.

7. Anh ấy luôn giúp đỡ cô ấy

Có thể anh ấy là mẫu người đàn ông tốt bụng khó có thể nói lời từ chối với mọi người; nhưng khi anh ấy luôn luôn sẵn sàng và có mặt mỗi khi cô ấy cần thì bạn nên đặt câu hỏi tại sao họ lại dành quá nhiều thời gian bên nhau như vậy. Tình cũ luôn là tình cũ; và nếu không có gì sai trái khi hai người đã chia tay vẫn ở bên cạnh nhau thì hãy thử hỏi xem anh ấy nghĩ gì nếu bạn suốt ngày quanh quẩn quanh nhà của người yêu cũ để dẫn chó của anh ấy đi dạo hay để giúp anh ấy trông đứa em nhỏ?

8. Cô ấy là người đầu tiên anh ấy thông báo tin mới

Anh ấy vừa trở thành bác, hay anh ấy mới vượt qua một chặng đường mới trong công việc….Những điều đó đều thật tuyệt vời. Nhưng tại sao anh ấy lại đi thẳng đến chỗ cô ấy để chia sẻ những thông tin đó? Nếu bạn không phải là người đầu tiên anh ấy tìm đến với những tin tức quan trọng thì bạn không thể không thắc mắc tại sao người đó lại là cô ấy.

9. Trực giác cho bạn biết điều đó

Đôi khi, không gì gợi ý một dấu hiệu xấu chính xác như trực giác. Nếu trực giác mách bảo bạn rằng bạn chỉ là người thứ hai sau cô ấy trong trái tim “nửa kia” thì rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Cho dù đó chỉ là một sự hiểu lầm đơn giản hay một vấn đề thực sự cần giải quyết thì bạn vẫn cần xác định rõ tại sao mình lại có cảm giác như vậy để tâm trí của bạn thoải mái hơn hoặc có động thái cần thiết. Nếu “một nửa” của bạn tôn trọng bạn, anh ấy sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn để giúp bạn hết lăn tăn và khó chịu.

10. Tình yêu của bạn lúc thăng lúc trầm

Nếu nửa kia của bạn dành rất nhiều thời gian cho người cũ và luôn xử sự lúc nóng lúc lạnh với bạn thì có khả năng cao là anh ấy đang lợi dụng bạn để lấp chỗ trống trong trái tìm mình. Khi anh ấy vui vẻ với cô ta thì anh ấy không vui vẻ với bạn; và khi anh ấy không vui với cô ta thì lại đột nhiên vui vẻ với bạn và hài lòng vì có bạn giúp anh ấy giải khuây. Hãy chủ động đưa bản thận thoát khỏi mối tình tay ba phức tạp này trước khi nó làm trái tim bạn tan vỡ.

Thanh Mai (theo lifestyle)