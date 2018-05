Để tìm thấy hạnh phúc trong chính gia đình mình / 9 thủ phạm tiềm ẩn phá vỡ hạnh phúc gia đình

Đa số cặp vợ chồng luôn cố gắng chữa trị một cuộc hôn nhân ốm yếu, nhưng đôi khi sẽ thông minh hơn nếu chúng ta bỏ nó đi. Đừng để hôn nhân khiến bạn bất hạnh, là mồ chôn cuộc đời bạn.

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn nên chấm dứt cuộc hôn nhân của mình theo trang web viết cho phụ nữ Woman's Day, từ tổng hợp ý kiến của tiến sĩ Bryce Kaye, tác giả cuốn Marriage First Aid Kit, tiến sĩ Elayne Savage, viết cuốn Breathing Room: Creating Space to Be a Couple và Alisa Bowman, tác giả sách Project: Happily Ever After.

Ảnh: thomaschaytor.co.uk

1. Không thể nỗ lực hàn gắn

Đồng hồ bắt đầu đánh dấu ngày kết thúc của cuộc hôn nhân ngay khi một trong hai người công khai các vấn đề của vợ chồng mình ra bàn dân thiên hạ. Càng nhiều thời gian qua đi mà không bên nào có bất kỳ nỗ lực nào thì vợ chồng bạn càng có ít khả năng ở lại với nhau.

2. Bạn đã "tách cặp"

Vợ chồng trong những cuộc hôn nhân đã hoặc sắp kết thúc thường không muốn kết nối với nhau. Nếu bạn không còn dành thời gian bên nhau nữa hoặc cảm thấy không muốn và không cần thiết phải ở bên người kia, thì chính bạn đã tự tách rời ra khỏi mối quan hệ vợ chồng.

3. Bạn có vấn đề không được giải quyết

Nếu một trong hai người có một vấn đề nào đó luôn muốn mang ra thảo luận và kêu gọi sự giúp đỡ của người kia, thậm chí nói rõ rằng nếu cả hai người không cùng nhau giải quyết thì cuộc hôn nhân không thể kéo dài, nhưng người còn lại vẫn từ chối tham gia, thì rõ ràng cuộc hôn nhân đang đứng trong tình trạng rất nguy hiểm.

4. Một người không muốn cố gắng

Nếu một người không thể tự mình nỗ lực làm tất cả mọi thứ cho chính mình thì cuộc hôn nhân của người ấy chẳng thể tiến xa. Bạn hãy nhớ nguyên tắc quan trọng: Nếu sau một năm mà người đó không có tiến bộ gì, thì có nghĩa là họ không thể thay đổi.

5. Không có sự tôn trọng

Một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên một cuộc hôn nhân lành mạnh là sự tôn trọng lẫn nhau. Cuộc hôn nhân ấy sẽ không thể tồn tại khi một trong hai người luôn cảm thấy bị từ chối, chê bai, hạ thấp. Khi vợ chồng liên tục chỉ trích chê bôi nhau, môi trường hôn nhân của bạn thật độc hại, bạn dường như không còn là một công dân trong gia đình mình nữa. Tất cả các ngôn từ của vợ chồng nói ra lúc này chỉ nói ra để tấn công người kia hoặc phòng thủ cho bản thân.

6. Hai người không phải là một đội

Trong cuộc hôn nhân khỏe mạnh và bền vững, cả hai vợ chồng phải làm việc như một đội ở tất cả mọi lĩnh vực, từ nuôi dạy con cái, quản lý tài chính đến hỗ trợ nhau trong phát triển sự nghiệp và tham vọng cá nhân. Nếu cả hai người bắt đầu di chuyển trong những quỹ đạo hoàn toàn riêng biệt, hoặc các bạn không cùng nhau giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, đó là dấu hiệu cảnh báo hôn nhân của bạn đang có nguy cơ tan vỡ.

7. Lòng chung thủy không rõ ràng

Ngoại tình là trở ngại rất lớn trong bất kỳ một cuộc hôn nhân. Để vượt qua nó, chỉ kết thúc vụ việc là không đủ. Để mối quan hệ vợ chồng có thể tiếp tục, một nửa không chung thủy kia không thể duy trì "tình bạn" với người tình cũ.

8. Bất bình đẳng

Điều quan trọng làm nên cuộc hôn nhân hạnh phúc là bạn cố gắng đáp ứng nhu cầu của người bạn đời trong khi người đó cũng phải đảm bảo những nhu cầu của bạn. Hãy cho đi và sẽ nhận lại là giai điệu kéo dài suốt đời, đòi hỏi vợ chồng bạn phải có sự qua lại thường xuyên. Nhưng nếu người bạn đời của bạn không chú ý đến nhu cầu của bạn hoặc từ chối chia sẻ những nhu cầu của mình, rõ ràng vợ chồng đã cưới nhầm người.

9. Có kẻ ngoại tình “chuyên nghiệp”

Để có thể cứu vãn hôn nhân sau khi một người đã ngoại tình, ở đây cần có sự hối hận, xin lỗi, cam kết sẽ từ bỏ và tìm kiếm người hòa giải, tư vấn. Tuy nhiên, đối với một người mà tính lăng nhăng đã ăn vào máu, không cặp với người này họ sẽ cặp với người khác, bạn không thể nào thay đổi được tình trạng bị lừa dối của mình cho đến khi chấm dứt cuộc hôn nhân với họ.

10. Đã ngoại tình còn đổ lỗi cho bạn đời

Một số người đàn ông dường như khó có thể duy trì mối quan hệ với một phụ nữ ngay cả khi họ đã có ý muốn kết hôn. Tồi tệ hơn, họ còn tìm cách đổ lỗi cho thói lăng nhăng của họ về phía người vợ, rồi lên án vợ đã quá ghen tuông hay luôn kiểm soát họ.

11. Vợ chồng bất đồng về con cái

Nếu bạn đời của bạn khó có khả năng sinh con, các bạn hãy vui vẻ chấp nhận thực tế và sống hạnh phúc với nhau. Nhưng nếu người đó có sức khỏe sinh sản bình thường, và bạn lại luôn mong ước có một đứa con, nên xem xét lại hôn nhân nếu bạn đời từ chối có em bé.

12. Vợ chồng bạn không nói chuyện

Không có vấn đề nào trong mối quan hệ vợ chồng có thể được giải quyết mà không cần giao tiếp. Nếu vợ chồng bạn chỉ có thể nói với nhau những đề tài kiểu như ai đi mua sữa, ai đi đón con, thì rõ ràng hôn nhân của bạn chẳng ra sao. Thiếu những chia sẻ về quan điểm, sở thích cá nhân, thiếu sự giao tiếp thân mật là dấu hiệu rất xấu, đặc biệt khi bạn lại đang đem những đề tài này đi tâm sự với một người khác.

Kim Anh (Theo Woman's Day)