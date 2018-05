Tờ NYDailynews đưa tin, nghiên cứu có sự tham gia của 7.500 người ở độ tuổi từ 14 đến 45 do các chuyên gia thuộc Đại học Y Washington, Mỹ thực hiện. Đặc biệt, cũng theo nghiên cứu này thì cùng lựa chọn thuốc, miếng dán, đặt vòng âm đạo để tránh thai thì ở những cô gái trẻ dưới 21, nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cao gấp đôi so với những phụ nữ có tuổi. “Nghiên cứu này là bằng chứng tốt nhất cho thấy những phương pháp tránh thai lâu dài mang lại hiệu quả hơn nhiều so với thuốc hay miếng dán tránh thai”, Jeffrey Peipert, tác giả của nghiên cứu cho biết. Mang thai ngoài ý muốn là một vấn đề sức khoẻ lớn tại Mỹ. Mỗi năm có khoảng 3 triệu phụ nữ mang thai và có đến một nửa trong số này là có bầu ngoài ý muốn, một tỷ lệ cao đối với một đất nước phát triển. Mặc dù những biện pháp tránh thai lâu dài được chứng minh là cách tránh thai ít rủi ro nhất. Tuy nhiên thực tế, tại Mỹ chỉ rất ít phụ nữ cũng như vị thanh niên lựa chọn cách tránh thai này. Một trong những vấn đề cản trở là chi phí khá đắt đỏ khoảng 500 đô la Mỹ. Phương Trang