Ghen vẫn được coi là gia vị của tình yêu nhưng khi sự ghen tuông thái quá và nhất là liên quan tới chuyện phản bội thì có thể là sự tàn phá ghê gớm. Dưới đây là những vụ đánh ghen có một không hai của những bà vợ có chồng ngoại tình:

Nhảy lên nóc ôtô chồng chở bồ

Sự việc một người phụ nữ trùm áo, đeo kính kín mặt, nhảy lên ca pô ôtô rồi lớn tiếng xỉ vả khi trong xe có một người đàn ông và một cô gái khác, đã gây náo động cả một đoạn đường vào sáng 27/9 tại Hà Đông (Hà Nội). Chị này giải thích rằng tài xế là chồng của mình và cô gái ngồi cạnh là bồ anh. Những người trong xe vẫn cố thủ, không đáp lại và không ra ngoài. Cho tới khi một cán bộ dân phòng đến khuyên bảo và giải tán đám đông xung quanh, người phụ nữ vẫn tiếp tục trèo lên nóc capô của chiếc xe để to tiếng.

Người phụ nữ nhảy lên nóc xe uy hiếp "chồng" và "người tình" ở bên trong. Ảnh: Vitalk.

Đánh ghen trên máy bay

Trên một chuyến bay của Vietnam Airlines hành trình TP HCM - Hà Nội tháng 11/2014 đã xảy ra vụ đánh ghen hy hữu giữa hai người phụ nữ ngồi cùng hàng ghế. Ông chồng ngồi giữa hai người này - một là vợ hiện tại, một là bồ cũ đã có con riêng với anh ta.

Khi máy bay chuẩn bị đóng cửa để lăn bánh ra đường băng thì hai người phụ nữ chồm ra trước mặt người đàn ông ngồi giữa để cãi cọ nhau, người này nói người kia giật chồng. Lời lẽ về sau càng thô tục, lớn tiếng. Không dừng ở đó, hai bên còn đứng lên tát, đạp nhau rồi cô bồ túm được giày của bà vợ cứ thế dùng làm vũ khí bổ thẳng vào mặt đối thủ. Người chồng ra sức can ngăn nhưng không được. Các tiếp viên đã yêu cầu cả 3 người rời khỏi máy bay. Hai người phụ nữ lao vào đánh nhau bị phạt 7,5 triệu đồng mỗi người.

Xăm rết lên mặt osin vì nghi có quan hệ tình ái với chồng

Cô gái với chiếc đầu trọc lốc và những hình xăm quái thú trên cơ thể. Ảnh: Nguyên Khoa.

Một phụ nữ - là chủ quán cà phê tại thành phố Vũng Tàu, khi nghi ngờ cô osin tuổi đôi mươi tòm tem với chồng mình, đã cạo trọc đầu cô, bắt lựa chọn giữa nhận ca axít vào cơ thể hoặc chịu bị xăm hình quái thú lên mặt và ngực. Cô osin sau đó về quê trong bộ dạng đầu trọc lốc, có 3 hình xăm trên mặt, ngực và gửi đơn tố cáo hình vi của bà chủ lên cơ quan chức năng. Sự việc xảy ra vào cuối năm 2011. Sau khi điều tra, bà vợ này đã bị truy tố và nhận án tù. Cô gái sau đó đã được một bệnh viện tại Hà Nội giúp xử lý vết xăm miễn phí.

Quấn khăn tang đến dự đám cưới chồng

Vợ cùng con quấn khăn tang, mang ảnh chồng đến đám cưới của người đàn ông này với một cô gái trẻ. Ảnh: Facebook.

Cho rằng ông "chồng hờ" 45 tuổi, quê xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, TP Huế phụ bạc, bỏ gia đình cưới vợ trẻ, bà vợ cùng 2 con và hàng chục người thân đã quấn khăn tang lên đầu, ôm di ảnh chồng xông vào tận hôn trường để phản đối đám cưới. Đứng trước khách sạn, người vợ gào thét đòi gặp cho bằng được chồng để làm rõ trắng đen. Sự việc vừa xảy ra vào ngày 15/11.

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn báo chí, người chồng lại khẳng định giữa mình và người phụ nữ đánh ghen chỉ là mối quan hệ "qua đường" chứ không có đăng ký kết hôn và chỉ có một trong hai đứa con là máu mủ của anh. Trong khi đó, cán bộ tư pháp nơi hai người sinh sống cho rằng, sự việc đã diễn ra thời gian khá lâu nên hiện tại chưa tìm được hồ sơ để kiểm chứng thông tin.

Cắt quần áo, bôi chất thải vào "tình địch"

Nghi ngờ chồng quan hệ bất chính với một thiếu phụ 36 tuổi cùng làng, bà vợ tên Thanh (Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã rủ người thân bàn chuyện đánh ghen. Một buổi chiều tháng 3/2014, Thanh chuẩn bị kéo, ớt và phân trâu cho vào túi nylon. Đợi lúc "tình địch" tới nhà văn hóa xóm, chị này xông tới nắm tóc, vặn hỏi "có yêu chồng tao không". Bị nạn nhân giằng co, cắn vào tay, bà vợ này gọi thêm 5 người thân đi cùng tới hỗ trợ, cắt tóc, cắt quần áo, chà ớt vào người phụ nữ kia. Sau đó, nhóm phụ nữ khênh nạn nhân ra sân bóng gần đó rồi bôi chất thải lên người. Thiếu phụ chỉ được giải cứu khi có chồng và hàng xóm tới can ngăn.

