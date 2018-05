Cô gái với phần lưng và mông bị cha và chồng rạch mảnh thủy tinh, đốt cồn. Ảnh: Thiên Lý.

Nạn nhân là Mai Thị Diễm Phương, 18 tuổi, trú ở 17/2 Chu Văn An, khu phố Bà Triệu, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, là con gái lớn của ông Mai Văn Lộc, chuyên làm nghề bốc vác và đạp ba gác ở chợ trung tâm thành phố.

Sáng 27/9, Phương và người dì đến Công an phường 7 và Công an thành phố trình báo, tố cáo bị cha mẹ ruột và chồng đánh đập, hành hạ dã man. Sau khi lấy lời khai ban đầu, Phương được một người bà con đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu trong tình trạng lưng, mông bị bỏng nặng, toàn thân đau nhức.

Đến sáng 29/9, Phương vẫn còn trong tâm trạng hoảng loạn, nói: “Cháu không muốn lấy chồng mà cha mẹ cứ ép. Giờ cháu đau lắm, cháu không muốn mọi người nhất là cha mẹ biết cháu đang ở bệnh viện”.

Theo lời kể của Phương, cách đây một năm cô bị cha mẹ ép kết hôn với Lê Anh Tuấn (ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) nhưng cô không đồng ý. Từ đó, Phương liên tục bị cha mẹ đánh.

Đầu tháng 8/2010, Phương bị cha mẹ ép lên xe để Tuấn chở đến UBND phường 7 kết hôn. Sau đó cha cô cho Tuấn về ở luôn với gia đình ông. Do Phương không chịu làm đám cưới mà đi học nghề uốn tóc nên liên tục bị cha mẹ và Tuấn nhốt, bạo hành.

Mới đây, phát hiện Phương có một số vết xăm trên lưng, ba người này đã dùng dây xích trói cô, nhốt trong căn phòng sau nhà rồi đánh đập dã man hơn.

“Dân phố thấy tình cảnh của cháu nên báo công an, khi Công an phường 7 đến, ba mẹ cháu bảo là cháu đang ngủ với chồng. Nhưng khi công an phường về thì cha và anh Tuấn dùng dao lam, mảnh thủy tinh rạch vết xăm rồi dùng cồn đốt hình xăm…”, Phương chua xót kể.

Bác sĩ Hoàng Cao Nhã, người trực tiếp điều trị bệnh nhân cho biết, Phương bị bỏng nặng ở vùng lưng, mông, đang bị nhiễm trùng có nguy cơ hoại tử nhiều vùng. Ngoài ra bệnh nhân còn có 2 vết thâm tím ở cẳng chân rộng khoảng 3-5cm, có thể là bị vật cứng đập vào.

Ông Mai Văn Chính, ông nội của Phương, cho biết cha cô là một người thô lỗ, mất đạo đức. Trước đây chính ông đã bị con trai mình đánh gãy 3 xương sườn và dập phổi, phải điều trị dài ngày, đến nay sức khoẻ vẫn chưa hồi phục.

Dù người đánh Phương là cha ruột, nhưng ông Chính vẫn đề nghị cơ quan chức năng phải điều tra làm rõ để xử lý nghiêm, tránh tình trạng bạo hành tiếp diễn.

Bà Đào Thị Thu Hảo, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ kiêm cán bộ Tư pháp phường 7 cho biết: “Ngày 10/8/2010, chị Phương và anh Tuấn có đến UBND phường 7 đăng ký kết hôn, nhưng thái độ của hai người dửng dưng như người xa lạ. Tuy nhiên, chúng tôi hỏi có tự nguyện kết hôn không thì chị Phương vẫn đồng ý”. Theo bà Hảo, do mỗi lần đánh, gia đình chị Phương khóa cửa lại nên mọi người trong khu phố cứ nghĩ là vì chị Phương đi chơi về khuya, rồi xăm hình trên người nên bị gia đình đánh để dạy bảo.

Bà Hảo thừa nhận: “Lâu nay khu phố và các đoàn thể địa phương đã biết gia đình ông Lộc nhiều lần hành hạ, đánh đập em Phương do không chịu kết hôn. Mỗi lần địa phương đến, gia đình lại đóng cửa, khi có vợ chồng ông Lộc thì không ai dám vào hoặc vào không được vì họ rất hung dữ”.

Sáng 28/9, Công an phường 7 đã triệu tập vợ chồng ông Mai Văn Lộc để lấy lời khai ban đầu. Tại cơ quan công an, ông Lộc thừa nhận có lấy mảnh thủy tinh rạch rồi đổ cồn để xóa các hình xăm trên người con gái.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Trương Đình Quân, Chủ tịch UBND phường 7 nói: “Đây là một vụ việc nghiêm trọng. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm khắc”.

Thiên Lý