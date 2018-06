Hố Tiên là dòng suối tự nhiên từ trong núi chảy ra. Đường lên núi rất hẹp, lởm chởm đá và rễ cây, đi không cẩn thận dễ trượt ngã, nguy hiểm. Tại Hố Tiên có một tảng đá lớn giống bàn cờ, tương truyền là nơi các tiên ông ngự để đánh cờ. Phía trên đầu nguồn Hố Tiên có một hòn đá giống hình người, được cho là tiên ông đang ngự để chữa bệnh.

Từ sau Tết tới nay, lời đồn thổi nước suối tiên chữa được bệnh lan truyền khắp nơi ở tỉnh Bình Định và vùng lân cận. Trước đó, hai bà Nguyễn Thị Chí và Lưu Thị Trọng (cùng ở thôn An Hoang, xã Mỹ Chánh), kể với mọi người rằng trong khi đi tìm thuốc nam để chữa bệnh cho bản thân, khi đến Hố Tiên, cả hai đã gặp một tiên ông râu tóc bạc phơ hiện ra. Hai bà cầu nguyện, uống nước suối và đã bớt bệnh. Do đó, cả hai xây am lập miếu để thờ cúng tại đây.

Nhiều người nghe tin bèn tìm đến đây để cúng, xin thuốc. Bà Chí và bà Trọng lấy nước suối để cho người uống chữa đủ loại bệnh. Người bệnh phải khai báo rõ họ tên, quê quán của mình, đến xin nước trị bệnh gì.

Người dân đang hứng nước suối Hố Tiên để uống chữa bệnh. Ảnh: Minh Thảo

Theo chân đoàn người lên Hố Tiên hôm 9/3, đã quá trưa, phóng viên VnExpress.net chứng kiến nhiều tốp người, phần lớn là phụ nữ, ngược xuôi vượt núi ôm theo nhiều chai nước suối. Chị Thanh, một người đi xin nước ngượng nghịu bảo: "Không biết có thật nước suối chữa được bệnh hay không, nhưng tôi vẫn xin về để uống thử". Chị cũng từ chối cho biết mình bị bệnh gì.

Cạnh Hố Tiên là một am thờ nhỏ do hai bà Chí, Trọng lập, có bàn thờ được xây trên đá, bên trong đang nghi ngút hương khói và hoa quả. Nhiều người phụ nữ vẫn đang lom khom hứng nước từ khe suối chảy xuống.

Ngược núi lên cao hơn để tìm đầu nguồn của nước Hố Tiên, phóng viên phát hiện nguồn suối là những hố nước tù đọng, trâu bò của người dân địa phương thả rong trên núi xuống tắm. Xung quanh có nhiều rác, phân súc vật...

Đại diện UBND xã Mỹ Chánh cho biết, chính quyền chỉ mới phát hiện việc chữa bệnh trái phép của những người lập am thờ tại Hố Tiến, vì mấy ngày nay xuất hiện nhiều người ở ngoài địa phương kéo nhau đến khu vực này xin nước chữa bệnh.

Tượng đá hình người giữa suối, tương truyền đây là tiên ông đang ngự để chữa bệnh. Ảnh: Minh Thảo

Ngày 9/3, chính quyền địa phương đã triệu tập hai bà Chí, Trọng để làm việc, yêu cầu tháo dỡ am và bàn thờ trái phép tại Hố Tiên. Đồng thời đề nghị hai người không được lấy nước suối để chữa bệnh cho người dân theo kiểu mê tín dị đoan, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

"Nhiều người đến xin nước suối còn ở lại dài ngày trên núi, tổ chức nấu nướng ăn uống, rất dễ gây cháy rừng, nhất là trong mùa hanh khô như hiện nay", đại diện UBND xã Mỹ Chánh nhấn mạnh.

Theo chính quyền địa phương, trong 3 ngày tới, nếu bà Chí và bà Trọng không tự tháo dỡ am, bàn thờ... thì xã sẽ có biện pháp xử lý, không để tình trạng mê tín dị đoan này kéo dài.

Minh Thảo