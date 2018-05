Các thực phẩm tưởng lợi hóa hại / Ăn gì để tăng hưng phấn tình dục?

Một nghiên cứu của Phòng thí nghiệm năng lượng quốc gia Lawrence Berkeley ở Mỹ cho thấy, chế độ ăn giàu vitamin C, E, kẽm và folate có thể bảo vệ ADN của tinh trùng nam giới. Cụ thể, những người đàn ông trên 44 tuổi dung nạp nhiều Vitamin C nhất thì mức độ "lão hóa" ADN tinh trùng của họ thấp hơn 20% so với các quý ông không ăn loại thực phẩm này.

Quả mâm xôi. Ảnh: Daily Record.

Vitamin C có nhiều trong bông cải xanh và khoai tây, đặc biệt là quả mâm xôi. Bà Juliet Wilson, chuyên gia dinh dưỡng ở Anh cho biết: "Quả mâm xôi cung cấp dinh dưỡng có tác dụng làm tăng khả năng sinh sản ở cả đàn ông lẫn phụ nữ. Loại quả này chưa được xem là ‘siêu thực phẩm’, nhưng chúng chứa những dinh dưỡng cần thiết mà con người không nên bỏ qua".

Bên cạnh lợi ích sức khỏe, quả mâm xôi còn là món ăn hoàn hảo cho các cặp vợ chồng đang muốn có con. Loại quả này chứa hàm lượng vitamin C rất cao, nó cũng là nguồn cung cấp folate, chất dinh dưỡng quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình thụ thai và trong suốt thai kỳ của phụ nữ.

Ngày càng nhiều đàn ông trên thế giới bị vô sinh do chế độ ăn uống, sinh hoạt, làm việc không lành mạnh. Đặc biệt, tại Anh, một nghiên cứu cho thấy lượng tinh trùng trung bình của đàn ông nước này giảm gần một nửa trong vòng 60 năm qua. Vì thế các chuyên gia về sinh sản kỳ vọng quả mâm xôi có thể là "vị cứu tinh" giúp những người hiếm muộn được làm cha.

Không những thế, theo bà Juliet, quả mâm xôi còn giúp duy trì trọng lượng cơ thể ở mức khỏe mạnh. Đó là chìa khóa giúp cân bằng lượng hoóc môn giới tính, ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe sinh sản và khả năng thụ thai.

Khoa học đã chứng minh các thực phẩm có chỉ số GI thấp như quả mâm xôi sẽ tốt cho cơ thể hơn các loại trái cây khác. GI (Glycaemic Index) là chỉ số tốc độ làm tăng đường huyết trong cơ thể. Khi các loại thực phẩm có chỉ số GI thấp được hấp thụ vào cơ thể, chúng sẽ làm cho mức đường huyết tăng lên từ từ đều đặn, sau đó giảm xuống chậm rãi, giúp cơ thể giữ được nguồn năng lượng ổn định, có lợi cho tim mạch và trí não.

Ngoài ra, thành phần chất xơ trong quả mâm xôi còn giúp kiểm soát cơn đói và chế ngự cảm giác thèm ăn hiệu quả. Nó có lợi cho những người đang trong thời kỳ giảm cân.

Thi Trân (Daily Record)