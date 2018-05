Tại sao đàn ông muốn sex và phụ nữ muốn tình yêu / Phụ nữ muốn 'chuyện ấy' nhiều như nam giới

Một website hẹn hò hàng đầu thế giới đã nghiên cứu về độ tuổi phụ nữ mà đàn ông thấy hấp dẫn nhất và ngược lại. Số liệu chỉ ra rằng đàn ông ở mọi lứa tuổi đều quan tâm tình dục với phụ nữ đầu độ tuổi 20.

Ông Christian Rudder, người đứng đầu trang web, đồng thời là tác giả cuốn "Dataclysm: Love, Sex, Race and Identity - What Our Online Lives Tell Us About Our Offline Selves", cho biết: "Một người đàn ông sau khi chạm ngưỡng 30 tuổi, không còn thấy những phụ nữ trên 35 tuổi hấp dẫn nữa".

Trong sự hấp dẫn tình dục, phụ nữ thay đổi hương vị theo tuổi tác, còn đàn ông có xu hướng giậm chân một chỗ. Ảnh: Mirror.

Điều này có nghĩa là đàn ông từ 30 tuổi trở lên thì chỉ thấy phụ nữ trẻ là hấp dẫn. Mẫu hình lý tưởng của họ chỉ là từ 35 tuổi đổ xuống. Đôi khi đàn ông trẻ tầm tuổi 20 vẫn rất thần tượng một người phụ nữ tầm 40, 50 tuổi.

Điều này ngược lại với phụ nữ. Họ có xu hướng bị hấp dẫn bởi đàn ông tương đương tuổi mình. Một người phụ nữ 20 tuổi bị thu hút bởi một người đàn ông 23 tuổi. Phụ nữ 30 tuổi quan tâm đến người đàn ông 30 tuổi và phụ nữ 50 tuổi bị thu hút bởi những người đàn ông 46 tuổi.

Rudder nói: "Đây không phải là số liệu điều tra, đây là dữ liệu được xây dựng từ hàng chục triệu sở thích thể hiện thông qua hành động tìm kiếm hàng ngày trên website của chúng tôi".

Đàn ông tuổi 40 quan tâm phụ nữ 21, tuổi 50 quan tâm phụ nữ 22. Ảnh: Mirror.

Khi nói đến phụ nữ mà đàn ông thấy hấp dẫn tình dục, dữ liệu của trang web này cho thấy rằng, trong khi nam giới ở tuổi 20 thích phụ nữ cùng độ tuổi, người đàn ông ở tuổi 30 cũng quan tâm đến phụ nữ ở 20. Và ở tuổi 40, người đàn ông quan tâm đến phụ nữ tại 21. Tại tuổi 50, các dữ liệu cho thấy, những người đàn ông quan tâm đến phụ nữ 22.

"Bốn độ tuổi phụ nữ hấp dẫn đàn ông nhất là 20, 21, 22, và 23", Rudder nói.

Rudder chỉ ra một thực tế rằng những người đàn ông, nói một cách đơn giản là không bao giờ lớn lên: "Suy nghĩ của một người đàn ông 50 tuổi gần giống một đứa trẻ đại học, trừ trường hợp một số người đàn ông trong độ tuổi hai mươi thích hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi".

Bảo Nhiên (Theo Mirror)