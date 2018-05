Họ cũng kiếm nhiều hơn 4% so với những anh chàng chỉ sống thử với bạn tình, theo cuộc khảo sát trên hơn 12.000 nam giới, do nhóm chuyên gia Đại học Bielefeld (Đức) tiến hành. Chủ đề được hỏi là số thành viên trong gia đình, tình trạng công việc, số giờ làm, thu nhập và thời gian dành cho việc nhà. Khảo sát cũng tính đến cả sự khác biệt về tuổi tác, giáo dục và kinh nghiệm làm việc. Các chuyên gia cho biết khoảng cách này có thể là do đàn ông có động lực làm việc mạnh hơn sau khi kết hôn. "Khảo sát cho thấy đàn ông ít thỏa mãn với thu nhập sau khi kết hôn do những nhu cầu của cuộc sống gia đình tăng cao, như phải trả tiền mua nhà, sắm sửa đồ đạc, đối phó với những chi phí gia đình phát sinh... Đây là động lực để họ cố gắng nhiều hơn và dẫn tới lương cao hơn", các chuyên gia nhận định trên DailyMail. T. An