Theo Telegraph, trong khi toàn bộ công đoạn làm đẹp của chị em gồm trang điểm, làm tóc, chọn quần áo chỉ mất khoảng 75 phút. Khảo sát do hệ thống khách sạn Travelodge (lớn thứ hai tại Anh) thực hiện cho thấy trung bình đàn ông dành 23 phút mỗi sáng dưới vòi sen, so với 22 phút ở chị em. Đàn ông mất 18 phút để cạo râu tóc, so với 14 phút của chị em trong khi họ còn phải tỉa tót lông chân, vùng nách và đường bikini. Việc chọn một bộ cánh cũng khiến đàn ông mất thời gian hơn, trung bình họ tốn 13 phút để thấy mình trông đẹp nhất, so với chỉ 10 phút ở nữ. T. An