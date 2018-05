Cô dâu Việt kể về cuộc sống với mẹ chồng Đức 'khác lạ'

Trần Thanh Tâm (24 tuổi, quê Nam Định), hiện sống ở TP Sơn La, quê chồng. Lấy chồng xa quê mẹ hơn 300 km nhưng Tâm chưa bao giờ tủi bởi bố mẹ chồng Tâm còn gần gũi với cô hơn cả bố mẹ đẻ.

"Tối bố phải đi tiếp khách. Bố mua đùi gà về nấu bún con ăn nhé", "Bố làm nem cuốn, con gắng về ăn nhé", "Tối con về nhà ăn cơm nhé. Bố làm bún và nộm hoa chuối. 6h30' bố bảo em đi đón con", "Buổi trưa ăn thịt luộc, canh rau ngót, đỗ xào con nhé", "Bố chiêu đãi mọi người nhưng trên tất cả con dâu bố vẫn là số một"...

Đây chỉ là một vài trong những tin nhắn thường ngày giữa Tâm và bố chồng cho thấy sự chiều chuộng của vị đại tá quân đội về hưu dành cho nàng dâu.

Đống quần áo mà bố chồng Tâm áp dụng tác phong từ trong quân đội để giặt, chứ không cho con dâu đụng tay.

Thanh Tâm cho biết, bố chồng cô luôn dùng câu nói: "Bố có những cách làm mà chỉ bộ đội bọn bố mới làm được" để giành việc với con dâu. Thế là mọi việc từ giặt giũ, cơm nước, lau nhà, chợ búa, chăm cháu... ông đều giành làm thay con. Tâm sinh con đã được 4 tháng nhưng cô hiếm khi phải đụng tay vào việc nhà.

"Hôm qua thành phố cắt nước không dùng được máy giặt. Bố đưa ra đủ lý do không cho mình giặt, đuổi mình vào nhà đi ngủ. Còn bố thì mang cả núi quần áo ra giếng giặt tay", Tâm xúc động kể.

Suốt 9 tháng Tâm mang thai, bố chăm lo cho cô ba bữa ăn mỗi ngày. Nếu có đi công tác, ông vẫn nhắn tin về hỏi thăm. Có lần cô buột miệng bảo thèm cua biển, bố chồng không quản ngại đi 4 cái chợ tìm mua mà không được. Sau đó ông phải đến nhà hàng mua lại được ba con cua cho nàng dâu ăn.

Sinh con xong, Tâm đưa con về nhà ngoại ở Nam Định một thời gian, song hôm quay trở lại Sơn La thì gặp phải mưa lũ, bắt buộc phải thuê nhà nghỉ giữa đường trú lại. Trong tình cảnh ấy, bố mẹ chồng Tâm đã rất lo lắng. "Bố lo cho hai con và cháu quá. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao đây;... Suốt hai ngày nay không sao ngủ được. Thương và nhớ Kem quá. Các con còn tiền tiêu không?".

Không chỉ giành hết việc nhà, bố chồng Tâm cũng rất thích được ru cháu ngủ.

Vừa nghỉ hưu tháng trước, nên giờ đây vị đại tá quân đội có nhiều thời gian hơn chăm lo mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Chồng Tâm bận kinh doanh, còn cô thì đang học lên thạc sĩ sư phạm, và mọi việc nhà, học hành, con cái, đôi vợ chồng trẻ đều không phải bận tâm vì có bố chồng rất đảm.

Ngoài người bố chồng "điểm 10", Thanh Tâm cho biết cô cũng rất thích mẹ chồng.

Lần đầu tiên Tâm cảm nhận được mẹ chồng tâm lý là lúc cô chuẩn bị về làm dâu. Biết Tâm định thuê một chiếc váy cho cả hai ngày cưới ở Nam Định và Sơn La nên mẹ chồng gàn ngay. "Mẹ bảo cả đời người có một ngày trọng đại, phải đầu tư. Thế là mẹ đứng ra may cho mình một chiếc áo dài và một váy cưới, theo đúng phong cách mẹ thích - hở trong sự kín đáo".

Sau này về sống, mẹ chồng đã dần "tẩy não" nàng dâu ăn mặc kín đáo, cổ hủ sang phong cách trẻ trung, quyến rũ. Trước những lời hàng xóm nói Tâm ăn mặc có phần gợi cảm, mẹ chồng Tâm đã nói thẳng: "Tôi thích con dâu mặc vậy".

"Không ít lần hàng xóm nói mình ngủ lười đến trưa, trong khi bố mẹ đã dậy sớm đi làm. Mẹ chồng nghe được nói thẳng luôn: 'Nhà tôi ít việc, gọi nó dậy làm gì, để nó ngủ'", Thanh Tâm kể.

Bố chồng Tâm bắt kịp xu hướng giới trẻ thích ăn đồ nướng nên hay rủ vợ chồng Tâm đi ăn.

Thanh Tâm và chồng đều còn trẻ nên vẫn có những lúc "cơm chẳng lành". Nếu chẳng may bố mẹ biết được, thì chồng Tâm luôn bị lên án. "Một lần thấy anh to tiếng với mình, mẹ chồng đã chạy lại hùng hổ nói: 'Mày động vào con dâu tao, tao đập chết'. Lúc đó mình được oai mẹ, còn được lớn tiếng với chồng hơn", nàng dâu may mắn kể thêm.

Ngày Tâm đi làm, mẹ chồng thường xuyên mang ngô, củ đậu gọt sẵn, sữa đậu nành lên cho cô, khiến cả cơ quan ai cũng hâm mộ. Chuyện Tâm được chiều nổi tiếng cả khu phố.

Bên cạnh những lúc chiều chuộng, bố mẹ chồng cũng chỉ dạy Tâm và chồng cô mọi điều về cách đối nhân xử thế, chăm sóc con. Tận đáy lòng, Tâm yêu quý, thoải mái và không hề có một khoảng cách nào với cha mẹ.

Phan Dương