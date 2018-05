Khoảng 10h ngày 18/4, Đội Quản lý thị trường cơ động (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai) phối hợp cùng Trạm Thú y TP Biên Hòa phát hiện xe tải đông lạnh do tài xế Nguyễn Văn Hoàn (27 tuổi, quê Thái Bình) chở 2,2 tấn thịt bò, thịt trâu không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối từ Hà Nội vào TP HCM.

Sau khi lập biên bản, số thịt thối trên lập tức được đưa đi tiêu hủy tại một rừng tràm thuộc địa bàn khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Chiếc xe tải bị phát hiện chở 2,2 tấn thịt thối.

Lực lượng tiêu hủy số hàng này gồm 4 cán bộ Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai và một cán bộ thú y thuộc Trạm thú y Biên Hòa. Chiếc xe tải đổ 33 bao đựng 2,2 tấn chân trâu, bò thối xuống một cái hố đã tạo sẵn, lực lượng chức năng đổ một can xăng khoảng 5 lít và mấy cành củi xuống hố. Đống lửa chưa kịp bén thì đã tắt ngúm nên số chân trâu, chân bò thối mà cơ quan chức năng có ý định tiêu hủy vẫn nguyên hiện trạng.

Đoàn cán bộ này sau đó ra về, để lại chiếc xe chở hàng cùng toàn bộ số thịt bẩn chưa được tiêu hủy.

Khi đoàn công tác đi xa, tài xế, phụ xe cùng gần 10 người khác đã bốc lại toàn bộ số thịt thối này lên xe và chạy đi. Hiện trường chỉ còn là một đống lửa nhỏ, không có bất kỳ một dấu hiệu nào của thịt thối được tiêu hủy. Một người vừa bốc hàng thối lên xe thừa nhận: Anh được một người mặc áo đỏ thuê bốc những bao tải chứa chân trâu bò lên xe.

Ảnh Hành trình thịt thối từ hố tiêu hủy đến xưởng chế biến

Số thịt thối bị đổ xuống hố tiêu hủy nhưng chưa hoàn tất đã được "móc" lên xe chở vào xưởng chế biến lòng lợn.

Chiếc xe đông lạnh chở thịt thối này chạy vòng vo qua nhiều con đường rồi dừng lại ở một xưởng chế biến lòng lợn trong khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương). 20 phút sau, chiếc xe chạy khỏi cơ sở trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Công an thị xã Thuận An kiểm tra cơ sở chế biến lòng lợn này, bước đầu phát hiện có hơn 900 kg lòng đang ngâm và bốc mùi khó chịu cùng hai container đông lạnh khóa cửa. Chủ cơ sở không có mặt để làm việc theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Công an thị xã Thuận An cùng lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số hàng trên.

Công an thị xã Thuận An đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(Pháp luật TP HCM)