Mẹ phát hiện bí mật động trời trong cuốn nhật ký của con gái 12 tuổi

Vụ xét xử Sofia Sam, 33 tuổi và Arun Kamalasanan, 35 tuổi tội giết chồng Sam được mở tại tòa án tối cao Victoria (Australia) mấy ngày qua. Cả hai đều không nhận tội giết chồng của Sam là anh Abraham vào phiên tòa lần đầu diễn ra tháng 10/2015. Nhưng sau đó, cảnh sát đã tìm ra bằng chứng quan trọng: Cuốn nhật ký, viết bằng tiếng Anh, tiếng Hindi và Malay, ghi lại chi tiết cuộc tình cháy bỏng của Sam và Arun trong suốt 2 năm trước khi vụ đầu độc diễn ra.

Sofia Sam và chồng kết hôn năm 2008 ở Kerala (Ấn Độ) và có một con trai. Năm 2012, khi anh Abraham đi làm việc tại Dubai thì người vợ chuyển tới Australia cùng con trai 3 tuổi nhờ sự bảo lãnh của chị gái đang làm y tá tại đây.

Tháng 5/2013, anh Abraham đoàn tụ cùng vợ con tại Melbourne. Gia đình họ sống trong một ngôi nhà ba phòng ngủ tại vùng ngoại ô. Thời điểm ấy, Kamalasanan cũng chuyển tới Melbourne diện visa sinh viên trong khi vợ và con anh ta vẫn ở lại Ấn Độ.

Sofia Sam bên chồng và con trai. Ảnh: News.

Theo Theaustralian, Sam và Kamalasanan biết nhau từ khi học đại học tại Ấn Độ và nối lại liên lạc ở Melbourne qua các cuộc gặp gỡ bí mật và những dòng nhật ký cháy bỏng dành cho nhau. Thậm chí cả hai còn mở chung một tài khoản ngân hàng hơn một năm trước khi hãm hại người chồng.

Văn bản tại tòa án ghi lại, từ đầu năm 2013, Sam đăng ký một trang nhật ký bí mật trên mạng và bắt đầu viết về tình cảm của mình dành cho một người đàn ông bí mật. "Chúng ta không bao giờ biết được vì sao mình thích một người hơn những người khác"; "Em muốn ôm và vỗ về anh"; Em đang đợi anh"; "Em muốn là của anh nhưng anh không thuộc về em"... là những dòng tâm sự được người phụ nữ này ghi lại trên nhật ký.

Cảnh sát chú ý tới những dòng tâm tư của người vợ ngày 8/3/2013: "Tại sao trái tim tôi lạnh giá thế này? Tại sao tôi quá tàn nhẫn như vậy? Tại sao tôi xảo trá đến thế?". "Anh đã khiến em làm điều tồi tệ. Tại sao anh khiến em xấu xa vậy?". Đặc biệt, lời ghi: "Một ý tưởng thiếu kế hoạch thì chẳng khác gì một mơ ước xa xôi" được khoanh tròn trong nhật ký như mở đầu cho kế hoạch tội ác.

Theo nhật ký điện tử trên ổ cứng máy tính của Kamalasanan mà cảnh sát tìm được thì anh này bay đến Australia vào 7/7/2013 và ghi chú: "Gặp tình yêu của tôi lần đầu tại Melbourne sau 7 tháng". Anh này cũng dành nhiều trang thổ lộ tình yêu mãnh liệt với người tình: "Cần cả ngàn cuốn sách mới tả được tôi yêu người ấy nhường nào. Cần thật nhiều thời gian để cô ấy biết được tình yêu của tôi" rồi "Tôi chỉ cần yêu em tới hơi thở cuối cùng. Tôi ước sống cả đời bên em...".

Sáng 14/10/2015, dịch vụ cấp cứu nhận được một cuộc gọi thông báo anh Abraham bất tỉnh và trào bọt mép. Xe cấp cứu đến ngay nhưng không cứu được người đàn ông này. Sam đã đưa chồng về quê an táng và nói với người thân rằng anh qua đời do cơn đau tim. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử lại đưa ra kết luận người chồng chết do nhiễm độc cyanide.

Khi bị buộc tội năm 2015, cặp nhân tình một mực phủ nhận tội giết người và chuyện họ có quan hệ tình cảm với nhau.

Tháng 8/2016, 10 tháng sau cái chết của anh Abraham, cảnh sát triệu tập Kamalasanan và Sofia sau khi nghe lén cuộc điện thoại của hai người. Cùng với việc bị lộ những trang nhật ký viết cho nhau, đôi nhân tình lúc này mới nhận tội. Họ kể lại rằng, đêm trước khi anh Abraham chết, Kamalasanan đã đến nhà của gia đình này và mang theo cyanide. Người vợ đã hòa sẵn thuốc độc vào cốc nước cam sau khi cho chống uống thuốc ngủ. Đêm đó, người tình đã lén vào phòng, đổ nước cam pha thuốc độc vào miệng anh Abraham.

Chị gái của Sofia kể với cảnh sát rằng em rể mình là người đàn ông rất yêu thương vợ con. "Cậu ấy là người tử tế và đối xử với gia đình rất tốt", người phụ nữ này nói.

Người chị cũng kể rằng cặp vợ chồng này đã bàn chuyện có thêm con vài tháng trước cái chết của Abraham và chỉ thỉnh thoảng cãi vã như bất cứ đôi bình thường khác.

Vụ án đang tiếp tục được xét xử tại Australia.

Vương Linh