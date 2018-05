Công trình thủy điện Sông Tranh 2 được xây dựng trên thượng nguồn Sông Tranh thuộc địa phận 7 xã thuộc huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My nhằm cung cấp nguồn điện cho khu vực miền Trung. Công trình có tổng vốn hơn 4.150 tỷ đồng do Tập đoàn điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, tổng công suất máy 190 MW, trung bình mỗi năm cung ứng hơn 679 triệu kwh. Tổ máy số 1 của công trình này đã đưa vào vận hành cuối năm 2010.