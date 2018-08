Chị Nguyễn Thu Hoàn, mẹ bé Lê Đức Phát (ngõ 72, Tôn Thất Tùng, Hà Nội) cho biết, vợ chồng chị đều không phải tuýp người cao to. Chị cao 1,57 m, nặng trên 50 kg, chồng cao chưa đầy 1,70 m, cũng chỉ nặng xấp xỉ 60 kg. Đứa con trai đầu của chị khi sinh nặng 3 kg, nay đang học lớp 9. Hồi có bầu cậu con trai thứ 2, chị Hoàn “nghén ăn”, lúc nào cũng thấy đói và ăn rất ngon miệng.

Vợ bán tạp hóa ở chợ, chồng là lái xe, kinh tế còn khó khăn nên thời gian đó, chị không có điều kiện bồi dưỡng gì, chỉ ăn cơm bình thường cùng gia đình, lúc nào đói lắm mới ăn thêm chiếc bánh giò, bát bún, hoa quả… và chưa từng biết tới giọt sữa nào. Dù vậy, khi đi khám thai vào tháng thứ 7, bác sĩ cho biết, em bé trong bụng chị đã nặng gần 3 kg và khuyên mẹ nên hạn chế ăn. “Hai tháng cuối lúc nào tôi cũng thấy khó chịu vì bụng cồn cào thèm ăn mà không dám”, chị kể.

Bé Đức Phát bụ bẫm khi gần 3 tháng tuổi. Theo mẹ bé, ngay khi mới đầy tháng Phát đã nặng gần 8kg. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Bé Đức Phát ngay lúc mới chào đời đã háu ăn. Vì mẹ sinh mổ, chưa thể cho con bú, thấy bé đói, người nhà chị pha sữa ngoài cho cháu, và ngay lần đầu uống, bé đã tu liền một hơi hết đầy bình sữa 180 ml. Vì quá no, và chưa thể hấp thu được, bé bị sữa tràn vào phổi và phải hút ra. Khi được về nhà, bé bú mẹ là chính và rất phàm ăn, ai cho gì cũng ăn, kể cả lương khô lúc mới 3 tháng tuổi. Vì thế, bé lên cân nhanh, tháng đầu đã được gần 8 kg, chắc khỏe, 2 tháng biết lẫy và đều vượt chuẩn các mốc “7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi”.

Nhưng lúc con 14 tháng mà đã được 16 kg và có biểu hiện tóc xung quanh đầu rụng kiểu vành khăn, chị Hoàn cho con đi khám dinh dưỡng thì bác sĩ kết luận cháu bị còi xương thể bụ, kê thuốc uống và khuyên chị nên thay đổi chế độ ăn cho con, nếu không, cứ theo đà này, cháu sẽ bị béo phì. Từ đó, Phát phải theo chế độ ăn kiêng: giảm từ 4 bữa cháo chính và các bữa vặt xuống còn 3 bữa và hạn chế ăn vặt. Mùa hè, bé cởi trần, rồi được mẹ dẫn ra ngoài trời phơi nắng.

Bé Phát (đội mũ) hiện hơn 17kg ở tuổi lên 4. Bên cạnh em là một người cháu bằng tuổi, nặng 25 kg, dù khi mới sinh chỉ được 3,8 kg. Ảnh: Minh Thùy.

“Mừng nhất là con từ nhỏ tới giờ dễ ăn, dễ ngủ, chẳng mấy khi hàng xóm nghe thấy tiếng khóc. Cháu cũng chỉ thỉnh thoảng hắt hơi sổ mũi chứ chưa bao giờ bị bệnh phải đi khám, vào viện”, chị Hoàn chia sẻ.

Hiện tại cậu bé Đức Phát đã lên 4 và chỉ nặng hơn 17 kg, với chiều cao khoảng trên 1 m. Cậu nhóc rất ngoan, có vẻ hơi rụt rè khi gặp người lạ.

Chị Nguyễn Thị Yến (Hà Nội) được nhiều người gọi là "bà mẹ của những đứa trẻ khổng lồ", bởi 3 lần sinh thường thì các con đều nặng vượt chuẩn. Cậu con trai đầu xấp xỉ 4 kg, cậu thứ 5,2 kg và cô con gái út cũng 5 kg.

Chị Yến cho biết, những năm trước làm hàng ăn vất vả, kinh tế cũng eo hẹp nên chị không có điều kiện bồi dưỡng, cũng chẳng khám thai được thường xuyên, từ lúc biết có bầu tới khi đẻ có khi chỉ gặp bác sĩ 3 lần. Bầu cậu con trai thứ 2, chị bị nghén suốt 6 tháng đầu, cứ ăn gì nôn nấy.

Tuy vậy, người phụ nữ có dáng hình cao to phốp pháp này cũng thừa nhận, mình là người hấp thu tốt, cứ “ăn được là tăng cân vù vù” và có lẽ các con chị cũng thừa hưởng gene này từ mẹ. Hiện tại, cậu con trai thứ hai của chị 14 tuổi nặng 80 kg, cao 1,72 m, còn cô con gái út 11 tuổi cao 1,52 m và nặng 51 kg.

“Các con tôi cũng không được bồi dưỡng gì đặc biệt, chỉ ăn cơm với thức ăn thông thường là rau, thịt, cá và đặc biệt thích trứng. Dù vậy, cả 3 cháu chưa bao giờ biết ốm vặt, ho sốt và chưa phải mất viên thuốc nào. Mọi người cứ nói đùa con nhà này dễ nuôi quá, có khi nhờ hàng xóm nuôi hộ cũng được”, chị Yến chia sẻ.

Chị cho biết, mẹ của chị sinh được 6 cô con gái thì người thấp nhất là 1,6 m, người cao nhất là trên 1,7 m, lúc chào đời đều tầm 4,2-4,7 kg. Các chị em gái của chị cũng sinh con to, thường 4,5-4,8 kg. Bản thân chị Yến cao 1,65 m, hồi con gái nặng 52-57 kg, nhưng tăng dần sau mỗi lần sinh và hiện tại chị tầm 70 cân. Vài năm trước, chị Yến phát hiện bị tiểu đường và phải thực hiện chế độ ăn kiêng.

Chị Nguyễn Thị Yến và cô con gái út Nguyễn Quỳnh Anh trong ngày sinh nhật vài năm trước. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Bác sĩ Đào Thị Hợp, khoa sản, Bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội) cho biết, lý do hay gặp nhất khiến thai phụ sinh con to là do mẹ bị tiểu đường thai kỳ (mức đường trong máu mẹ cao và xuyên qua nhau thai, nạp vào con). Điều này rất nguy hiểm vì có thể gây nhiều biến chứng như đa ối gây đẻ non, hỏng thai, trẻ sinh ra bị hôn mê do hạ đường huyết... Ngoài ra, con to còn có thể vì người mẹ lên cân nhiều trong quá trình mang bầu hoặc khả năng hấp thu của mẹ và nhau thai tốt, dù mẹ không ăn quá nhiều...

Theo bác sĩ, những trẻ sinh ra trên 3,5 kg sẽ được thử máu gót chân để đo đường huyết, từ đó có chế độ chăm sóc phù hợp.

Bà cho biết, tại Bệnh viện Việt Pháp, từng có thai phụ sinh 4 lần mà các con trai khi chào đời đều nặng hơn 4 kg, trong đó, riêng bé thứ 3 nặng 5,2 kg, sinh thường.

Được chẩn đoán là thai nhi nặng cân, năm 2007, bé Trương Gia Bảo nhà ở quận Tân Phú, TP HCM, ra đời với trọng lượng 4,7 kg. Tuy chưa phải là trường hợp sơ sinh “khủng”, các bác sĩ vẫn lo lắng căn dặn phụ huynh phải chăm con thật kỹ bởi bé to con chưa chắc dễ nuôi. Song thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Bà nội bé Bảo, người trực tiếp chăm sóc cháu cho biết, Bảo hoàn toàn dễ nuôi. “Sau khi cai sữa mẹ, cháu thích nghi ngay với sữa công thức. Tới ngày ăn dặm, bé cũng ăn rất khỏe và đặc biệt đã 5 năm rồi chưa một lần mắc bệnh”, bà nói.

Chuẩn bị năm sau vào lớp 1, hiện Bảo nặng 32 kg, thuộc diện “có da có thịt” nhưng trông bé không quá thừa cân. Bí quyết để cháu ăn nhiều mà vẫn giữ được dáng vóc chắc khỏe, theo người nhà bé Bảo, chính là việc bé thường xuyên hoạt động.

“Ở nhà lúc nào có thời gian là cu cậu chơi rượt đuổi hoặc đá bóng với các bạn hoặc các anh lớn. Chúng tôi nghĩ các hoạt động chân tay đã khiến bé khỏe hơn. Tôi nghĩ do genge của gia đình toàn những người lớn con nên Bảo cũng được thừa hưởng”, cô của Bảo nói.

Kết quả kiểm tra thể trạng trước Tết, các chuyên gia dinh dưỡng cho hay, nếu duy trì sức ăn uống như từ trước đến nay, tương lai Bảo sẽ là một cậu bé to lớn.

Bé Trương Gia Bảo chưa vào lớp 1 nhưng đã nặng 32 kg. Ảnh: Cao Lâm.

Một trường hợp khác, hoàn toàn ngược lại, là sinh viên Nguyễn Thanh Dũng nhà ở Tiền Giang. Năm 1992, Dũng chào đời với cân nặng 5,4 kg, nhưng đến 3 tuổi Dũng còi hơn cả những bé gái cùng năm sinh. Hiện nay đã là sinh viên năm 2, Dũng chỉ cao 1,58 m và nặng chưa đến 50 kg.

“Dũng tăng cân rất chậm kể từ ngày rời bệnh viện phụ sản. Đến tháng thứ 3 mà chưa được 7 kg. Nguyên nhân do bú quá ít. Đến tuổi ăn dặm, Dũng lại biếng ăn. Lâu dần thành kén ăn. Khi lớn cũng vậy, ăn thứ gì có tí mỡ là con tôi không chịu được”, bà Lan, mẹ Dũng cho biết.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Từ Dũ, không phải cứ trẻ nặng cân khi sơ sinh là lớn lên sẽ béo phì hay to con. “Tất cả là do cách chăm sóc của phụ huynh và do cơ địa của trẻ. Nhiều trẻ có đà to con nên to khỏe luôn khi trưởng thành, tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều em khi lớn lại còm nhom”, một bác sĩ nói.

Tiến sĩ Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Từ Dũ, thì cho rằng với trẻ sơ sinh, to quá hoặc nhẹ cân quá đều ẩn chứa những nguy cơ về tim mạch, tiêu hóa, hô hấp. Chăm trẻ sơ nặng cân cũng vất vả không kém trẻ nhẹ cân vì nhu cầu dinh dưỡng của trẻ nặng cân cũng khác những trẻ thường.

Cao Lâm - Vương Linh