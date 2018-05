Vợ chồng già kỷ niệm ngày cưới trong phòng bệnh / Đôi vợ chồng chung sống 75 năm và chết trong vòng tay nhau

Khi tiễn ông Howard lên đường chiến đấu trong thế chiến thứ hai, bà Laura đã hát tặng ông bài You’ll Never Know, thay lời tình cảm của người vợ dành cho chồng. Từ đó, You’ll Never Know trở thành bài hát tình yêu của ông bà. Mặc dù vậy, trong những cuộc gặp mặt gia đình, hiếm khi hai người song ca bài hát này cùng nhau.

Giờ đây, sau 73 năm sống bên nhau, bà Laura bệnh nặng, mắt mờ đã bị thoái hóa điểm vàng và không nhìn thấy gì, còn ông thì cũng không thể đứng nếu không có người giúp và bị lãng tai rất nặng.

Trước khi video này được quay, bà nghe thấy có ông trong phòng, bà hỏi liệu có thể cầm tay ông được không. Ông ngay lập tức kéo xe lăn lại gần giường bà và nhờ đứa cháu, đồng thời cũng là bác sĩ trị liệu đỡ mình dậy để có thể đứng hát cùng bà.

Bà quá yếu, chỉ có thể hát ngắt quãng vài từ. Đầu tiên, bà cất giọng thều thào: "You outta know, for haven’t I told you.", ông tiếp tục ‘Soooo a million or more times.’ khi bàn tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt bà.

Sau khi được cô cháu Erin Solari đăng lên mạng từ ngày 12/9, đến nay, chỉ tính riêng tại Facebook của cô cháu này, video đã thu hút 3,4 triệu lượt người xem, 55 nghìn người thích và 77 nghìn người chia sẻ. Tờ báo lớn cũng đã đăng lại.

Cụ ông Howard hát You'll Never Know tặng vợ trên giường bệnh

Trên trang littlethings.com, một người bạn của hai ông bà tên Joy cho biết: Video này đã mang lại nhiều cảm xúc cho tôi và nhiều người khác nữa. Chỉ vài phút nhưng nó đã nói lên toàn bộ cuộc đời của hai ông bà. 73 năm qua, họ đã trưởng thành và già đi cùng nhau. Những kỷ niệm chung họ vẫn giữ, và đây là một bằng chứng cho điều đó.

Hoàng Anh (Theo Metro)