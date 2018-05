Vợ bỏ đi vì tôi nặng lời

Vừa hôm qua, sau cuộc tranh cãi của hai vợ chồng về chuyện đi nghỉ cuối tuần này, cô ấy gói gém đồ đạc rồi bỏ đi khi đã gần 10h đêm. Dù cũng có chút lo lắng, tôi bực quá, chẳng thèm nói gì níu vợ ở lại. Cứ không được chiều theo ý mình là cô ấy vùng vằng như vậy.

Mỗi bận bỏ đi ấy, lần thì vợ tôi về nhà bố mẹ đẻ, có khi lại đến nhà cô bạn thân. Vì thế, hầu như chuyện vợ chồng tôi cãi vã, mọi người đều biết. Mà lý do của những việc này chẳng có gì to tát, khi thì do tôi đi tụ tập với bạn bè về muộn, lúc là vì cô ấy đòi gì đó mà không được. Tôi nên làm gì với cô vợ trẻ con này đây? Thực sự là tôi rất mệt mỏi rồi.

Đức Chung

