Bí quyết giúp 'chuyện ấy' sung mãn của cụ ông 101 tuổi

Cụ bà và cụ ông giấu tên sống ở Campania, miền nam Italy. Thời trẻ, bà là giáo viên, còn người chồng 88 tuổi là nhân viên ngân hàng. Vì không được đáp ứng chuyện "giường chiếu" nên cụ bà đã đến gặp luật sư làm thủ tục ly dị.

Ảnh: Alan.

Luật sư của bà chia sẻ trên tờ Local.it rằng, bà than thở vì người chồng già chỉ đáp ứng cho bà 2 lần một tháng, trong khi bà muốn nhiều hơn thế. Trước người chồng hiện tại, bà đã có hai đời chồng nhưng họ đều sớm qua đời và đó là lý do bà phải đi thêm bước nữa. Cụ bà thậm chí còn so sánh người chồng này không giỏi "chuyện ấy" bằng hai đời chồng trước.

Vị luật sư khuyên bà nên tìm một hoạt động mới để thay thế tình dục. Tuy nhiên bà cụ bảo chẳng thể vì tuổi tác mà bà không được sex nữa. Cuối cùng bà thừa nhận, mục đích đưa chồng ra tòa là muốn ông dùng viagra. Song ông chồng không muốn uống vì sợ ảnh hưởng đến bệnh tim của mình và ở tuổi này ông chỉ thích trò chuyện với các bạn già.

Đáp lại quan điểm của chồng, cụ bà đã nói: "Vớ vẩn. Lúc nào tim ông chẳng đập nhanh. Nếu đã vậy, tôi sẽ tìm người yêu mới". Hiện không rõ cặp vợ chồng này có ly dị nhau hay không.

Bảo Nhiên