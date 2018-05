Cộng đồng mạng cho rằng Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nên làm rõ việc này để bệnh nhân nghèo được hưởng những bữa ăn miễn phí, giá rẻ đầy ắp tình người. Ảnh: Hoàng Hà.

Trên khắp diễn đàn, chủ đề về quán cơm 5.000 đồng bị cấm ở Bệnh viện Nhi và lý do cấm "không đảm bảo vệ sinh" được bàn tán sôi nổi. Không ít ý kiến khẳng định có sự "ăn chia" giữa căng tin và bệnh viện. "Bạn nào bảo bệnh viên với nhà ăn không ăn chia nhau thì chắc cả đời chưa bao giờ vào viện", Fhantom_chaos viết.

Đồng tình, độc giả Đặng Thị Cảnh bức xúc: "Chắc chắn là bệnh viện và căng tin móc nối với nhau để kiếm tiền. Những người dân nghèo phải nhập viện mà không thương họ còn muốn móc cả 25.000 đồng suất cơm sao?". Còn theo Nguyen Trung Hieu, "nghi vấn nói trên là hoàn toàn có cơ sở" và "nếu không vì lợi ích cá nhân thì tại sao phải cấm đoán?".

"Quán cơm 5.000 đồng thể hiện nghĩa cử cao đẹp có ích cho xã hội thì bệnh viện phải khuyến khích chứ không thể ngăn chặn không cho bán. Tất cả cũng chỉ vì lợi ích cá nhân hoặc nhóm thôi", Nguyen Trung Hieu bình luận.

Lý giải những thắc mắc này, độc giả Phan Cuong cho hay: "Nếu cứ bán 5.000 đồng suất cơm như thế thì về lâu dài căng tin sập tiệm là chắc. Không đuổi họ bán cho ai? Vì đồng tiền thôi và đương nhiên muốn bán cơm ở đó thì phải ăn chia".

So sánh xuất cơm 25.000 đồng ở căng tin bệnh viện và suất cơm 5.000 đồng của nhóm từ thiện, cộng đồng mạng làm phép tính: "Nhìn hình thì 2 hộp cơm chả khác nhau mấy mà giá thì chênh lệch 5 lần. Nếu bệnh viện không có khả năng giảm 5.000 đồng mỗi suất cơm vì "với giá 20.000 đồng hộp cơm sẽ bèo bọt" thì đừng hỏi tại sao bệnh nhân nghèo không mê một bữa cơm 5.000 đồng".

Sau khi bị đuổi khỏi Bệnh viện Nhi Trung ương, quán cơm 5.000 đồng lại được phép bán ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Facebook Cơm 5 Nghìn.

Trước lý do "an toàn thực phẩm" phía Bệnh viện Nhi đưa ra để không cho quán cơm từ thiện hoạt động, nhiều bình luận thắc mắc "thế nào là quy trình chế biến thực phẩm an toàn: Thực phẩm nhiễm bẩn, nhiều vi khuẩn, nguồn nước ô nhiễm, dụng cụ chế biến không sạch hay không có quy trình nấu...".

Độc giả minhhan thẳng thắn góp ý: "Bác sĩ Hợp, thạc sĩ Thu đều có cách trả lời né tránh. Nếu ông Hợp cho rằng sợ không đảm bảo vệ sinh, gây ngộ độc, không tìm ra được những người này khi sự việc xảy ra vậy tại sao ông không lưu ý là trước khi bán cơm, Trung đã vào ban lãnh đạo, phòng công tác xã hội xin phép".

Dẫn lại cách giải thích của bà Thu "muốn đóng góp bao nhiêu suất cứ để tiền lại tương đương rồi phòng công tác xã hội giao tiền lại cho căng tin", minhhan nghi vấn: "Không biết nếu nhà hảo tâm để lại 10 suất thì được bao nhiêu suất sẽ đến tay người bệnh nhỉ? Chưa kể có chuyển cho căng tin đúng là 25.000 đồng không nữa. Là thầy thuốc, lại đảm nhận những chức vụ nhất định trong cơ quan mà lại có những cách phát biểu vậy thì còn kém lắm".

Độc giả tên Hoa chia sẻ: "Biết bao nhiêu quán cơm bán công khai bên ngoài, được người nhà bệnh nhân mua vào bệnh viện thì không sao nhưng quán từ thiện lại thì lại sợ bệnh nhân bị ngộ độc. Phải chăng do sợ cơm từ thiện làm giảm doanh thu quá lớn từ căng tin?".

Nhiều người nghèo, bệnh nhân cao tuổi xếp hàng chờ mua cơm 5.000 đồng ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Facebook Cơm 5 Nghìn.

Chung quan điểm, nickname DungHD thẳng thắn: "Lý do đảm bảo an toàn vệ sinh mới nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực ra chỉ là vụng chèo khéo chống". Còn độc giả Nguyen Huu Phong Giang nhận định: "Cảm thấy ông Chủ tịch công đoàn (bác sĩ Hợp) này giải thich cho qua chuyên thôi".

Trước khẳng định của đại diện bệnh viện về việc "căng tin ký hợp đồng với Ban giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm cung cấp cho bệnh nhân và cán bộ công nhân viên của bệnh viện", nhiều ý kiến cho rằng, "chắc gì cơm ở căng tin đã đảm bảo vệ sinh".

Theo một số bình luận, bệnh viện nên giúp nhóm bán cơm 5.000 đồng được vào căng tin bán. "Tại sao không hướng dẫn các nhóm từ thiện đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm cho những suất ăn của các bạn đó bán ra? Đến quán bún hay quán phở người ta còn đảm bảo được nói gì đến quán cơm của nhóm từ thiện", nickname Trần Thị Thắm thắc mắc.

Nhiều ý kiến tỏ ra thất vọng vì "muốn làm từ thiện sao khó khăn quá". Dreamy sailor than thở: "Nghe nản hết mức. Cái gì cũng ăn được, chỉ khổ người nghèo". Một số người đưa ra giải pháp: "Giám đốc bệnh viện nên làm rõ vụ này để người nghèo tiếp tục được hưởng những bữa ăn miễn phí, giá rẻ đầy ắp tình người".

