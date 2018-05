Còn một vấn đề nữa: "Cậu nhỏ" của em lúc bình thường không sao nhưng khi cương lên thì nó lại nghiêng về bên trái. Liệu như thế có vấn đề gì không, có ảnh hưởng đến sức khỏe sau này không? - (Vũ Thành Nam).

Trả lời:

Chào em,

Đầu tiên, tôi xin chia sẻ với em rằng dương vật của hầu hết nam giới đều không hướng thẳng về phía trước, mà trái lại, đa số đều ít nhiều bị nghiêng. Một số nghiêng về bên trái, số khác nghiêng về bên phải. Ấy là chưa kể đến việc dương vật có những độ cong nhất định, một số thì cong lên trên, một số khác lại hơi cong xuống dưới.

Như vậy, hình thái của dương vật ở nam giới có những biến đổi, và không có hình thái nào là khác thường cả. Em không nên lo nghĩ thái quá.

Tất nhiên, nếu "cậu nhỏ" nghiêng quá nhiều, ví dụ như nghiêng hẳn về một bên so với trục thẳng góc trên 30 độ, hay quá cong thì là một vấn đề khác. Những hình thái hơi quá như vậy sẽ cần đến can thiệp của bác sĩ nếu gây trở ngại cho hoạt động tình dục, hay gây cảm giác đau đớn cho nam giới hoặc bạn tình của họ. Ngoài những ý vừa nêu, đa số đều không cần đến can thiệp gì.

Về khuôn ngực của em, tôi không thể hình dung một cách rõ ràng theo mô tả của em, việc đánh giá cần thông qua thăm khám trực tiếp. Em có thể đến khám ở các cơ sở y tế để được tham vấn thêm về vấn đề này.

Em nên nhớ, cấu tạo ngực của hai giới là hoàn toàn khác nhau, ngực của các bạn gái nở nang là do có mô tuyến vú xen kẽ mô đệm, còn nam giới thì không. Theo suy nghĩ riêng và kinh nghiệm của tôi, nếu thân hình của nam giới hơi quá khổ, ngực của họ đôi khi tích tụ khá nhiều mỡ, và do vậy, hình thái của khuôn ngực có thể hơi nhô cao, nhìn rất giống với nữ giới. Hiện tượng này khá phổ biến và hoàn toàn bình thường em nhé.

Em đang ở độ tuổi phát triển, việc ăn uống hợp lý cộng với tập luyện và sinh hoạt thích hợp không chỉ có tác động tốt đến sức khoẻ và việc học tập của em, mà biết đâu còn giải quyết nỗi băn khoăn về vòng một của mình.

Chúc em nhiều sức khoẻ và thành công trong học tập!

BS Nguyễn Tấn Thủ

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sức khoẻ Nam giới