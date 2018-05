Khuya 30/7, anh Nguyễn Tâm (23 tuổi) chở người yêu đi đám cưới, va quẹt với một xe ba gác nên văng xuống đường phải vào viện cấp cứu. Cả gia đình anh Tâm gồm cha là Nguyễn Thuận, người anh Nguyễn An và mẹ nghe hung tin vội vã đến bệnh viện chăm sóc. Tài xế điều khiển xe ba gác cũng vào viện để lo chi phí chụp phim cho người bị nạn.

Theo ông Thuận, chụp phim xong, thấy xe máy bị hư tơi tả nên Tâm yêu cầu người điều khiển xe ba gác bồi thường thiệt hại. Anh ta cự tuyệt, còn văng tục chửi bới. Lát sau, một thanh niên khoảng trên 20 tuổi mặc áo trắng xông vào rượt đuổi Tâm ngay trước mắt bảo vệ bệnh viện.

Nạn nhân trượt ngã trước phòng cấp cứu, bị thanh niên kia dùng dao bấm đâm vào hông. "Thấy con bị đâm, tôi chạy đến can ngăn cũng anh ta đâm vào tay. Anh ta đấm vợ tôi vào mặt ngã dúi dụi. Rồi thằng An đến phản ứng bị một nhát dao vào ngực, khi bác sĩ đưa nó lên bàn mổ thì đã tắt thở", người cha 56 tuổi mặt mày vẫn còn tái mét, thất thần kể lại.

Đến chiều 31/7, tình trạng sức khỏe của anh Tâm vẫn còn nguy kịch, đang điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu. Ảnh: Trí Tín

Theo kết luận của các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, An chết do bị dao đâm thủng tim, còn Tâm thì thủng lá lách, đứt cuống lá lách, mất máu nhiều. Ông Thuận bị rách tay trái phải khâu đến 15 mũi.

Đến chiều nay, tình trạng sức khỏe của Tâm vẫn chưa thể qua khỏi cơn nguy kịch, phải nằm điều trị theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu.

“Điều đáng nói là trong lúc côn đồ dùng dao đâm ba cha con tôi có rất nhiều bảo vệ của bệnh viện đứng gần đó nhưng không can thiệp gì, để gia đình chúng tôi phải chịu cảnh thương tâm như thế này”, ông Thuận bức xúc nói trong nước mắt.

Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, thanh niên đâm liên hoàn ba cha con ông Thuận là Võ Văn Tâm (22 tuổi), biệt danh "Tâm" xếch, vừa mới mãn hạn tù trở về địa phương ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi. Hiện thủ phạm đã tẩu thoát.

Vợ chồng ông Thuận đau lòng trước cái chết của con trai lớn và thương tích con trai thứ. Người cha trên tay vẫn còn quấn băng vì bị thương trong vụ côn đồ tấn công. Ảnh: Trí Tín

Lực lượng bảo vệ của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi gồm hơn 30 vệ sĩ, mỗi ngày đêm chia làm ba ca trực. Mỗi ca trực 10 người.

Tuy nhiên trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho rằng: "Bảo vệ của bệnh viện chỉ có nghĩa vụ bảo vệ tài sản của bệnh nhân và y, bác sĩ trong bệnh viện; bảo đảm an ninh trật tự những vụ xô xát, đánh nhau nhỏ lẻ. Còn những vụ đụng độ, giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí thì khó có thể can thiệp được".

Theo ông Hùng, do lực lượng bảo vệ bệnh viện không được trang bị roi điện, dao điện nên không có khả năng can thiệp vào những vụ việc đâm chém nhau được. "Khi đó chỉ có thể gọi lực lượng 113 hoặc công an đến giải quyết, nhưng vụ đâm cha con ông Thuận diễn ra nhanh quá, chúng tôi không kịp gọi công an", Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi nói.

Trí Tín