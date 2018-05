Vợ chồng anh Tim Thomas và chị Julie ở Mỹ kết hôn nhiều năm mà không có con. Vào năm 1988, họ nhận nuôi hai đứa là bé Beth, 19 tháng tuổi và em trai Jonathan 7 tháng.

Ban đầu vợ chồng anh Tim tránh hỏi về cuộc sống trước đó của hai đứa trẻ, nhưng sau đó, họ nhận ra những gì cô bé Beth phải chịu đựng qua những hành vi bất thường.

Theo Hefty, Beth có khuynh hướng bạo lực với những người xung quanh, đặc biệt là với em trai của mình. Càng lớn, Beth càng thể hiện sự hung hăng một cách công khai. Cô bé dùng kim đâm vào em, đánh vào bộ phận sinh dục của em. có lần còn đâm chết con chim nhỏ.

Beth và em trai khi được nhận nuôi.

Một lần, chị Julie phát hiện một con dao trong bếp bị mất. Hỏi Beth nhưng cô bé lãng đi không nói. Lục soát phòng con, chị tìm thấy con dao dưới đáy tủ. Không rõ động cơ của Beth là gì, nhưng thật may là điều ấy chưa xảy ra.

Nhiều lần đứa trẻ này còn hành hạ cơ quan sinh dục của mình cho đến khi chảy máu. Có đêm cô bé đột nhập phòng cha mẹ với ý định giết hại người đã nhận nuôi mình.

Một ngày nọ, Beth đập đầu em trai mình xuống sàn nhà. Vì sự an toàn của gia đình và những người xung quanh họ, vợ chồng chị Julie buộc phải đưa Beth đến bác sĩ tâm thần. Quá khứ khủng khiếp của cô bé sau đó được đưa ra ánh sáng. Beth đã bị bỏ bê và lạm dụng, cô bé hoàn toàn không được yêu thương hay cảm thông nào cả.

Cô bé Beth năm 6 tuổi khi phải điều trị tâm thần và hiện tại là một nhà trị liệu tâm lý cho trẻ em bị bạo lực và lạm dụng.

Để giúp Beth, cô bé được đưa vào một cơ sở đặc biệt gồm những đứa trẻ bị tương tự. Dần dần, Beth học được cách kiềm chế hành vi cực đoan, cách yêu và chấp nhận tình yêu từ người xung quanh.

Một năm sau, Beth đã có thể hoà nhập với trẻ bình thường, được hát trong nhà thờ. Sau đó cô bé vào đại học và cũng trở thành một nhà trị liệu. Beth Thomas còn xuất bản cuốn sách có tên More Than A Thread Of Hope, kể về sự "hoàn lương" của mình. Cô cũng tham gia vào việc giúp đỡ lại những trẻ em bị bỏ rơi và lạm dụng.

Những tổn thương trong tuổi thơ, nhất là ba năm đầu đời ảnh hưởng sâu sắc lên nhân cách của một đứa trẻ. Beth có thể đã không bao giờ thoát khỏi những ký ức, có thể đã trở thành một cá nhân đáng lo ngại trong xã hội, nhưng may mắn điều ấy không xảy ra. Ngày hôm nay cô bé hạnh phúc một phần nhờ những người đã yêu thương, trong đó có cha mẹ đã nhận nuôi cô bé.

Bộ phim quay về Beth vào năm 1992 - khi 6 tuổi nhập viện điều trị - mới được công chiếu đã gây ra sự chấn động với người dân Mỹ.

Bảo Nhiên