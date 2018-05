Ảnh minh họa: Cdn8.

Cụ thể, lô hàng này chứa chất bảo quản methyl-p-hydroxybenzoate, bị cấm tại Đài Loan. Trên mỗi kg chứa đến 2.062 mg chất bảo quản. Hóa chất này có thể dẫn đến tổn thương viêm da, màng nhày và tăng lượng kích thích tố nữ.

Tuy nhiên, China Daily đưa tin, theo bà Zhai Mei, Giám đốc truyền thông của Công ty Coca-Cola, chất bảo quản này được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia, gồm Trung Quốc đại lục và Mỹ và là một phụ gia thực phẩm an toàn. Tuy nhiên, luật và các quy định hiện hành của Đài Loan không cho phép sử dụng chất này trong các loại đồ uống có gas.

"Các mẫu được kiểm nghiệm bởi chính quyền Đài Loan là sản phẩm cô đặc Coke Zero và khi được pha loãng thì tỷ lệ chất bảo quản này sẽ thấp hơn rất nhiều", bà Zhai nói.

Theo đó, tỷ lệ chất bảo quản này sau khi được pha loãng trong sản phẩm Coke Zero chỉ là 0,015 mg trên mỗi kg, thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn cho phép của Trung Quốc là 200 mg/kg.

"Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tính an toàn của sản phẩm. Lô hàng Coke Zero cô đặc được chuyển đến Đài Loan là do nhầm lẫn và các sản phẩm được làm tại Đài Loan hoàn toàn an toàn", bà Zhai nhấn mạnh.

Trong khi đó hai loại chất bảo quản khác cũng bị phát hiện vượt ngưỡng giới hạn cho phép trong sản phẩm Coke là axít bezoic và axít hexadienic, có thể gây kích ứng da và mắt.

Bộ Y tế Trung Quốc cho biết sẽ điều tra vụ việc.

Phương Trang