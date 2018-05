Cầu thủ bóng bầu dục vừa khóc vừa hát trước khi mất trí nhớ / Cậu bé bệnh 'da cánh bướm' thành biểu tượng nghị lực sống

Vợ chồng Khari. Ảnh: Liftbump.

“Hỡi người phụ nữ, điều thu hút anh nhất chính là em. Không phải là cách em đang gánh lấy cân nặng của em nhưng chính là cách em đang mang lấy bản thân mình. Anh có thể quan tâm em ít hơn nếu em có một vóc dáng thon thả. Bởi anh yêu em vì chính những gì em đang có", anh Khari ngỏ lời trong bài rap tự sáng tác.

Khari kể trên Liftbump rằng một ngày nọ, anh tình cờ nhìn thấy cuốn nhật ký của vợ. Tự nhận là người tò mò, Khari đã mở ra xem và đọc thấy những dòng tự sự đầy đau khổ của người bạn đời. Vợ anh gần như đã suy sụp và vô cùng thất vọng vì thân hình quá khổ và tình trạng tăng cân không kiểm soát.

Cảm thấy không thể đứng nhìn người bạn đời của mình đau khổ trong tuyệt vọng, Khari đã quyết định can thiệp và làm điều gì đó cho vợ mình. Để cho thấy cô ấy đẹp như thế nào, Khari đã viết một bài hát để khẳng định rằng tình yêu vĩnh cửu anh dành cho cô và sẽ không bao giờ có thể đo được chỉ bằng một cái cân. Anh còn chính là ca sĩ đã thể hiện ca khúc cảm động này. Bài rap Through thick and thin có những đoạn ý nghĩa sau:

“Hỡi người phụ nữ,

Điều thu hút anh nhất chính là em.

Không phải là cách em đang gánh lấy cân nặng của em,

Nhưng chính là cách em đang mang lấy bản thân mình.

Anh có thể quan tâm em ít hơn nếu em có một vóc dáng thon thả,

Bởi anh yêu em vì chính những gì em đang có.

Điều quan trọng nhất đối với anh chính là chúng ta có thể yêu nhau và bên nhau mãi mãi.

Trước khi cưới, anh đã biết rằng vóc dáng thon thả của em sẽ chẳng giữ được lâu.

Nhưng anh sẽ yêu em dù em xuất hiện với vết rạn hay bụng ngấn mỡ.

Anh không muốn em cảm thấy rằng em cần phải trở nên thon thả hay gầy nhẳng

Chỉ để dành cho anh

Hãy sống vì bản thân và sức khỏe của em.

Khi mệt mỏi, em sẽ luôn có anh để tựa vào.

Dù thịnh vượng hay gian nan, dù mạnh khỏe hay đau yếu, anh sẽ mãi yêu em.

Em là người bạn đời tốt nhất của anh

Và Anh bị thu hút vào vẻ đẹp của chính em".

Xem nguyên văn bài hát

Video Khari thể hiện Through thick and thin

Người đàn ông viết bài hát tặng cô vợ tự ti vì béo phì

Khari là một nhà thơ, nghệ sĩ diễn thơ, tác giả và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Anh đã biểu diễn hơn 100 địa điểm trên khắp nước Mỹ. Năm 2010, anh xuất bản bộ đĩa đôi diễn thơ có tên “Victory” và đã bán được trên 100.000 bản. Sự thành công của “Victory” đã đưa anh lên top những nghệ sĩ diễn thơ bán được nhiều đĩa nhất.

Vào năm 2014, Khari phát hành cuốn sách đầu tiên của anh có tựa đề “Curvy and Confident: Inspiring Women to Love Themselves” (tạm dịch: “Đường cong và sự tự tin: Cảm hứng cho phụ nữ để yêu quý bản thân hơn”).

Anh chia sẻ: “Là phụ nữ, dù lúc này hay lúc khác cũng đều cảm thấy một chút bất an. Thật không may, trong xã hội ngày nay, gầy và nhẹ cân lại trở thành tiêu chuẩn người ta luôn đòi hỏi và theo đuổi”.

