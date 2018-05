Vợ muốn tôi đi giải toả chuyện ấy bên ngoài / Vợ không cho tôi động vào người 3 năm nay

Sarah Hosseini, nguyên là một nhà sản xuất chương trình truyền hình và nhà văn sống tại Atlanta (Mỹ) đã chia sẻ cuộc chiến của chị với tình trạng giảm ham muốn sau khi sinh hai con. "Vấn đề là tôi hiếm khi nghĩ tới sex với chồng hay với bất cứ ai khác", chị nói.

"Tôi đã thử 'yêu' khi không có hứng nhưng việc đó thật kinh khủng. Tôi thực sự khó chịu, bực bội. Và tôi đã nghĩ ra một cách. Tôi đưa ra một lời đề nghị với chồng - dành cho anh ấy tấm vé miễn phí để có thể qua lại với bất cứ ai chồng muốn", chị kể.

"Với tôi, một cuộc hôn nhân mở không phải là lý tưởng, nhưng ly dị thì càng không", chị chia sẻ thêm.

Chị Sara chia sẻ hình ảnh mình kiệt sức gục xuống bàn sau khi chuẩn bị cho hai con đến trường. Ảnh: Facebook.

Sarah cho biết, ban đầu, chị nghĩ việc mình ít ham muốn là do sự thay đổi nội tiết sau khi sinh hai con gái - các bé cách nhau 16 tháng tuổi, nhưng hai năm sau, tình trạng vẫn không thay đổi khiến chị bắt đầu lo lắng. Chị đã đi khám và làm xét nghiệm nội tiết nhưng tất cả các kết quả đều bình thường, khiến chị tin rằng vấn đề của mình là do tâm lý.

Thời điểm duy nhất chị muốn "yêu" là lúc rụng trứng - nhưng chỉ những lần chị không bị đau, bởi cảm giác đau đớn là yếu tố giết chết ham muốn ở người phụ nữ vốn đã ít có cảm hứng này.

Từ việc thấy mình vẫn còn có lúc nảy sinh ham muốn, chị Sarah lại có hy vọng sẽ khôi phục được nhu cầu chăn gối của mình. "Nhưng chỉ hy vọng thì không đủ với chồng tôi. Anh ấy đang thiếu thốn 'chuyện ấy'. Và nếu anh ấy đi công tác vào đúng 3 ngày quanh thời điểm tôi rụng trứng thì càng tệ", chị kể.

Chồng chị từng bảo vợ rằng nếu chị thực sự yêu anh, chị sẽ muốn gần gũi anh bởi vì vợ chồng nào cũng cần "chuyện ấy". Anh thậm chí còn đặt câu hỏi là tại sao chị không muốn làm chồng hạnh phúc, nhưng Sarah cũng bảo chồng hãy đặt mình vào vị trí của chị và quan tâm đến những điều khiến chị hạnh phúc và thoải mái.

Sarah nói rằng lý do khiến chị giảm ham muốn có thể do nhiều thứ, từ việc bị "vắt kiệt" sức với hai con gái suốt cả ngày hay không có thời gian để chăm sóc bản thân, nhưng "dù lý do là gì thì tôi cũng sẽ không cố làm những điều mình không muốn".

"Mọi người dường như đều nghĩ rằng nếu một cặp vợ chồng không có sex, chẳng sớm thì muộn họ cũng bỏ nhau. Tôi không đồng tình với ý kiến này. Giữa tôi và chồng còn nhiều điều khác. Có rất nhiều thứ lớn hơn sex trong mối quan hệ này giữ chúng tôi bên nhau và giữ vững gia đình mình", chị chia sẻ.

"Nếu anh ấy cần quan hệ với người phụ nữ khác để giữ được sự tỉnh táo, hạnh phúc hay ở lại bên tôi, anh ấy cứ làm", bà mẹ hai con nói.

Dù thừa nhận ít ham muốn là một nỗi phiền, chị nhận ra rằng có nhiều cách khác để thân mật với chồng mình. "Tôi hy vọng chồng tôi cũng biết điều đó. Tại thời điểm này, anh ấy có 'tấm vé' tự do để đến với người nào mình muốn. Anh ấy chưa sử dụng tấm vé đó (theo như tôi biết). Anh ấy nói sẽ đợi tôi, khi tôi sẵn sàng", chị chia sẻ.

Vương Linh (Theo Cosmopolitan)