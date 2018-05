Ngoài sốc tâm lý, các bé gái bị xâm hại tình dục dẫn đến mang thai còn có nguy cơ chịu nhiều biến chứng ảnh hưởng đến việc sinh sản về sau. Ảnh minh họa: Chế Bắc

“Sức chịu đựng của một cơ thể ở tuổi 12 đối với chuyện sinh nở hoặc phá bỏ thai là không thể. Chính thế, các biến chứng rất dễ xảy ra”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản TP HCM khẳng định.

Theo bác sĩ Thông, độ tuổi đủ sức làm mẹ theo tính toán của y học phải là 20. Tuổi thai phụ càng nhỏ thì các biến chứng trong sinh sản càng cao và nguy hiểm hơn nữa là những trường hợp người mang thai nhỏ tuổi quyết định bỏ thai khi thai đã lớn.

"Chính vì thế, nếu bị kẻ xấu xâm hại hoặc trót dính thai vì quan hệ tình dục sớm mà muốn bỏ thai thì rất dễ biến chứng. Nguy cơ rách, thủng tử cung gây chảy máu đối cơ thể càng nhỏ tuổi càng cao. Điều này dễ dẫn đến những biến chứng có thể khiến cắt bỏ tử cung hoặc viêm tắc vòi trứng dẫn đến vô sinh”, bác sĩ Thông nói.

Tìm hiểu của VnExpress.net tại các bệnh viện chuyên khoa sản tại TP HCM cho thấy, trung bình mỗi tháng có hàng chục nạn nhân chưa đến 18 tuổi tới bệnh viện để giải quyết hậu quả. Điều đáng nói là hầu hết trường hợp đều muốn nạo phá thai khi thai đã quá to.

Cụ thể, tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM, mỗi tháng có hàng chục ca trẻ vị thành niên đến xin xử lý hậu quả sau khi trót dính bầu hoặc đã phá thai ở các phòng khám nhưng bị băng huyết.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, thống kê những năm gần đây cho thấy, trong gần 30.000 trường hợp nạo phá thai mỗi năm, thì có đến hơn nửa thai phụ dưới 18 tuổi, trong đó không ít trường hợp thai đã hơn 12 tuần tuổi.

"Không ít trường hợp 13-14 tuổi bị xâm hại đến có thai rồi kẻ xấu trốn mất, bố mẹ khi biết chuyện thì cái thai khá to buộc phải để đẻ trong khi sức khỏe của sản phụ không đủ khiến cả mẹ lẫn con đều yếu ớt. Một số trường hợp khác, thiếu nữ thấy mình có thai sợ quá tìm mọi cách phá dẫn đến biến chứng khiến các bé không còn khả năng sinh con", một bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ nói.

Cho biết chưa có trường hợp 12-13 tuổi mang thai, tuy nhiên theo bác sĩ Thông, tại Trung tâm Chăm sức sức khỏe sinh sản TP HCM, lượng trẻ vị thành niên tự đến hoặc bố mẹ đưa đến trong tình trạng dính bầu là không ít. Thậm chí có một số trường hợp đến trung tâm thì thai đã bị biến chứng do phá thai ở những nơi không an toàn.

Nguyên nhân khiến thai to mới được phát hiện, theo các bác sĩ phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ, một phần do các em sợ bố mẹ mắng nên giấu, số khác do các em còn bé nên không biết mình có thai.

“Ngoài những trường hợp cấp cứu do các bé tự đi phá ở phòng mạch tư nhưng không thành, còn lại, chúng tôi đều tư vấn thật kỹ với phụ huynh. Đặc biệt, khi thai đã quá to và việc phá bỏ có thể ảnh hưởng đến chuyện sinh sản về sau”, một bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương cho biết.

Bác sĩ Thông, giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM, thì cho rằng, tư vấn phụ huynh bỏ hay để cũng chỉ là chuyện khắc phục chuyện đã rồi. Cái chính là cha mẹ phải biết dạy cho con cách tránh sự xâm hại.

"Đừng chủ quan con mình còn nhỏ rồi ngại chỉ bảo cho các bé biết đâu là biểu hiện của kẻ xấu muốn lợi dụng, hay khi có dấu hiệu bị lợi dụng thì phản ứng ra sao để xử trí khi có chuyện", ông Thông nói.

Bên cạnh những nạn dính thai do yêu râu xanh, các bác sĩ cũng cho hay không ít thiếu nữ dính thai là do quan hệ tình dục sớm.

"Nguyên nhân chủ yếu là do các em thiếu hiểu biết cách tránh thai hoặc xem thường chuyện phá thai nên quan hệ tình dục bừa bãi. Trong những trường hợp này, vai trò giáo dục giới tính cho trẻ của bố mẹ và nhà trường là rất quan trọng", bác sĩ Thông nói.

Phương Nghi