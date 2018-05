Rối loạn giới tính khi xem nhiều phim sex đồng tính / Quan hệ đồng tính lần đầu có lây bệnh tình dục?

Chào toà soạn, em là con trai, năm nay 14 tuổi và đang dậy thì. Khoảng 2 tháng nay em nhận ra mình là người đồng tính. Trước đó, khi nhìn những người đàn ông cùng giới, em cảm thấy rung động, nhất là khi thấy họ ở trần là tim em đập mạnh lắm. Em không biết mình có phải là người đồng tính hay không vì em cũng thích một bạn nữ trong lớp. Mong chuyên gia cho em lời giải đáp. (Lê).

Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt.

Trả lời:

Em trai thân mến,

Cám ơn em đã gửi thắc mắc về cho chương trình, có lẽ lúc này em rất lo lắng và bất an khi bản thân có những rung động với người cùng giới. Tuy nhiên, em đừng vội vàng đưa ra kết luận mình là người đồng tính bởi hiện tượng này cũng hay xảy ra ở một số bạn nam khác trong độ tuổi dậy thì như em.

Vào độ tuổi dậy thì, sự gia tăng nhanh chóng của các hormone sinh dục cùng với nhận thức rõ hơn về giới tính đã thôi thúc các bạn trẻ nảy sinh tình cảm với bạn bè xung quanh, bắt đầu hình thành khái niệm “thích”, “yêu”, “kết”, “cặp đôi”. Đặc biệt, lúc này cảm xúc của các em cực kỳ nhạy. Chỉ cần một bạn trai học giỏi, một bạn gái có mái tóc dài, một anh chàng đi xe đẹp là bản thân đã có thể rung động và dễ dàng đánh đồng những rung động đầu đời của mình thành tình yêu.

Tuy nhiên, vì cảm xúc và nhận thức chưa chín chắn, chưa ổn định nên tình cảm rất dễ thay đổi, có thể hôm nay thích anh chàng đi xe đẹp nhưng lập tức ngày mai đã quay sang thích anh khác có tài cầm ca. Đó là những lý do khiến em băn khoăn không biết xác định giới tính của mình như thế nào. Hơn nữa, nếu cơ thể em phát triển không mạnh mẽ bằng các bạn, dần dần em sẽ hình thành cho mình một sự “ngưỡng mộ” khi nhìn thấy cơ thể của các bạn trai khác. Vì em là con trai nên có nhiều cơ hội tiếp xúc thân mật với các bạn nam. Có thể do sự nhạy cảm ở lứa tuổi này nên khiến em ngộ nhận là em rung động với họ.

Một điều cần chia sẻ thêm với em, do áp lực học tập, sự thay đổi nhanh về mặt sinh lý sẽ khiến em dễ dàng thay đổi tâm trạng. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ cũng làm em rất hoang mang, bực bội hay dễ “thần tượng” ai đó mà mình cảm thấy thích. Do đó em phải xác định thật rõ ràng có phải do em nhìn thấy cơ thể các bạn nam mà “tim đập mạnh” hay do nhiều lý do khác?

Khi muốn xác định một người là đồng tính, thì phải xem xét thật kỹ người ấy có tình cảm yêu đương dẫn đến nhu cầu muốn quan hệ “thân mật” và gắn bó lâu dài với người bạn cùng giới kia không, hay chỉ là những rung động nhất thời. Ngoài ra, một người ở độ tuổi trưởng thành khoảng 25 tuổi, khi ấy mới có thể xác định chắc chắn rằng mình thuộc giới tính nào. Hơn nữa như trong thư, em nói rằng vẫn thích một bạn nữ trong lớp. Vì vậy chưa thể khẳng định chắc chắn em là đồng tính được. Lúc này em đừng quá bối rối mà ảnh hưởng đến các sinh hoạt khác, đặc biệt là việc học tập nhé.

Em hãy cứ là chính mình, cứ vui vẻ học tập, lao động và rèn luyện thể thao để có một sức khỏe tốt, một thân hình lý tưởng. Khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, tinh thần cân bằng khi ấy em hãy thử trắc nghiệm bản thân để xem còn rung động với các bạn nam nữa không. Nếu còn thì cũng cứ bình tĩnh mà theo dõi và quan sát. Sau đó hãy gửi tiếp những thông tin về cho chương trình để chúng tôi có thể giúp đỡ em nhé.

Chúc em một năm học tập thật tốt và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm

Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật