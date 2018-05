Điều tuyệt vời khi hẹn hò với chàng lớn tuổi / Ứng xử thế nào với người yêu có con riêng

Trước đây, gia đình em rất quý mến anh, muốn tụi em làm đám cưới, nhưng khi biết anh đã ly hôn, gia đình em không chấp nhận. Mọi người bảo em còn trẻ và xinh đẹp, không nên yêu một người lớn tuổi như thế, lấy làm vợ hai thì lấy làm gì khiến em rất sợ. Rồi còn con của anh ấy nữa.

Anh hơn em 15 tuổi, là thầy giáo dạy em. Anh nói sẽ tìm cách để thuyết phục gia đình, em không nên nghĩ ngợi. Nhưng em vẫn lo, bất chấp tất cả liệu sau này có hạnh phúc? (Trần)

Chào bạn,

Cuộc sống là các mối quan hệ phức tạp mà ở đấy người ta biết cách giải quyết thì ổn thỏa, còn nếu không thì cứ như gỡ cuộn chỉ bị rối. Tuy nhiên, con người đâu phải là cuộn chỉ, người này tìm cách gỡ còn người kia lại làm cho nó rối tung lên thì biết đường nào mà gỡ. Đây là những vấn đề phức tạp, hơn nữa nếu có thêm đối tượng tham gia vào câu chuyện của chúng ta.

Bạn 22 tuổi, còn quá trẻ. Bạn yêu đến "2 năm mới biết anh ấy đã ly hôn và có hai con". Đây là vấn đề cần phải xem kỹ. Tại sao đến gần hai năm mới biết về đời sống riêng của anh ấy, thế thì 2 năm yêu nói chuyện gì với nhau, có ý đồ nói dối hay giấu đi không, và cuối cùng thì tại sao bạn lại biết? Những câu hỏi này rất cần được giải mã vì chính vấn đề là sự trung thực của người kia. Nếu người kia thiếu trung thực như vậy thì phải tìm hiểu lý do ly hôn của anh ta. Tìm được lý do ly hôn của họ giúp bạn phân tích tâm lý xem mình có gì khác không hay lại rơi vào hoàn cảnh như vậy khi lấy anh ta. Phương pháp nghiên cứu này người ta gọi là điều tra lịch sử tâm lý đối tượng. Sau khi bạn chắc chắn mình sẽ là người tuyệt vời hơn so với vợ anh ta trước đây thì tiếp tục phân tích bước hai.

Bạn cần xem con riêng của anh ta thế nào, anh ta lo cho con chu đáo không, kinh tế để lo cho con cái thế nào…, nếu mọi cái đều tốt thì bạn xem bạn có thể chinh phục được con cái của anh ta không, có xảy ra "dì ghẻ con chồng" không... Tất cả những vấn đề này cần làm sáng tỏ và bạn phải hóa thân thật sự vào vai để thử sức xem sức bạn đến đâu, nếu tiến tới có hoàn thành vai trò vợ hiền, mẹ kế xứng đáng không. Nếu bước hai bạn thấy an tâm và tự tin thì sang bước ba.

Bước ba cần có người trung gian để thông qua đó bạn nhờ nói những ý của mình, từng bước tế nhị và khéo léo để thuyết phục gia đình, và cuối cùng nếu thuyết phục không được thì bạn phải "dùng đến quyền công dân" để khẳng định kết hôn.

Hạnh phúc là rất khó, phụ thuộc vào bạn và anh ấy nếu như kết hôn. Đây là vấn đề thách đố bạn, và nó không chỉ có hai người mà còn con riêng của anh ấy.

Chúc bạn có sự sáng suốt.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM