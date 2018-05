Vợ đẹp, chiều chuộng mà chồng vẫn trăng hoa / Bạn trai trăng hoa, trữ bao cao su trong ví

Tôi gặp anh qua một người bạn giới thiệu. Chúng tôi đã yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, đến nay đã được 5 tháng và xác định sẽ làm đám cưới trong năm. Anh hơn tôi 6 tuổi, đẹp trai, lịch lãm và có tài. Sau khi du học về, giờ anh làm kinh doanh rất thành công. Tôi mới phát hiện ra anh có một quá khứ tình trường khiến tôi rất sốc: Anh từng có người yêu tại Pháp, gia đình chị ấy cũng rất danh giá. Nguyên nhân khiến họ đổ vỡ là anh yêu chị nhưng vẫn cặp kè với những cô gái khác. Chị ấy vì quá yêu nên phải mất 7 năm trời mới có thể dứt khoát rời xa anh được.

Sau đó, anh tán tỉnh rất nhiều cô gái, cùng một lúc bắt cá nhiều tay và luôn chọn con cá to nhất. Trước lúc tán tỉnh tôi, anh đã nói lời yêu, ngọt ngào với một vài người trước đó không lâu, nhưng có lẽ tôi là người nổi trội nhất cả về hình thức, công việc và gia cảnh nên anh chọn tôi và dần dần tách các cô kia ra.

Anh luôn khẳng định mình là người chung thủy, tuy nhiên thỉnh thoảng anh lại nói đùa những câu khiến tôi rất lo lắng “Chỉ có em mới giữ được anh”, hay “Cứ để chồng chơi chán bên ngoài thì họ cũng về với vợ con thôi, đàn ông ai chả thế, nhưng vợ chỉ có một mà thôi”. Tôi hiểu là anh yêu tôi và thực sự muốn xác định với tôi nhưng tôi rất sợ bản chất lăng nhăng khó thay đổi của anh. Tôi liệu có đủ sức giữ anh? Hay tôi cần xác định sẽ sống chung với lũ sau khi cưới một người đàn ông như vậy? (Hà)

Ảnh: healthyandbeloved.com

Trả lời:

Người xưa có nói “non sông dễ đổi, bản tính khó rời”. Câu nói này không hẳn đã đúng trong tất cả trường hợp, nhưng cũng chỉ cho chúng ta về sự cảnh giác nào đó khi muốn làm thay đổi tính cách con người. Thực sự cho đến nay, dù thừa nhận giáo dục là chìa khóa làm thay đổi ý thức, nhưng vẫn còn những vấn đề giáo dục những trẻ em hư, kể cả người lớn vi phạm pháp luật là sự nhức nhối của mỗi quốc gia.

Anh ấy 33 tuổi, nam giới ở tuổi 33 chưa lập gia đình cũng là muộn. Nếu muộn lập gia đình vì lý do học tập, công tác thì bình thường, nhưng nếu không vì học tập, công tác thì có thể rơi vào bất thường. Theo thư bạn, “tuy yêu người kia nhưng vẫn cặp kè với những cô khác”, “hay tán tỉnh rất nhiều cô gái, cùng một lúc bắt cá nhiều tay và luôn chọn con cá to nhất”… thể hiện người đàn ông dùng ý chí cho tình yêu mà ít có tình cảm. Nếu người có tình cảm thì vấn đề không ở “con cá to nhất” mà là “con cá ngon nhất”.

Bạn nói “trước lúc tán tỉnh bạn, anh đã nói lời yêu, ngọt ngào với một vài người trước đó không lâu, nhưng có lẽ bạn là người nổi trội nhất cả về hình thức, công việc và gia cảnh nên anh chọn bạn và dần dần tách các cô gái kia”. Điều này cho thấy anh đang đi tìm “bề nổi”. Người đàn ông thích “bề nổi” thường không chung thủy, bởi vì nội dung mới là quan trọng còn hình thức chỉ có ý nghĩa khi thể hiện được đúng nội dung. Nếu như bạn là người kém mấy người kia mà anh ta chọn thì yên tâm, đằng này bạn lại nổi trội về mọi mặt nên cũng có phần nào thể hiện tính cách của anh ta. Với tính cách như vậy nếu sau bạn lại có người nào đó nổi trội hơn bạn thì sao? Đây là vấn đề cần cân nhắc.

Anh ta nói “chỉ có em mới giữ được anh”, thể hiện chút kiêu ngạo của người đàn ông “vơ đâu chẳng được vợ”, và “cứ để chồng chơi chán bên ngoài thì họ cũng về với vợ con thôi” và được ngụy biện “đàn ông ai chẳng thế” thì chưa đúng. Như vậy anh ta đã gián tiếp nói ra tất cả của người đàn ông từng trải và lấy anh ta ra làm mẫu đàn ông và khẳng định “nhưng vợ chỉ có một mà thôi”. Thực sự đàn ông cũng dễ trăng hoa song để nói thẳng với người mà họ tỏ tình như vậy đủ thấy “sự bất chấp” thế nào.

Bạn khó giữ được anh ta nếu bạn ghen. Bạn lưu ý về sự chịu đựng của bạn với người đàn ông “năm thê bảy thiếp” mà bạn có thể yên vui thì hãy tiếp tục. “Sống chung với lũ” khó lắm vì lũ có thể cuốn trôi mọi vật cản đường nó.

Chúc sự sáng suốt.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM