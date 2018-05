Ngạc nhiên hơn, lý do để tóc dài của cô giáo Hạ Lệ Dung chỉ là do... xấu hổ, không dám đi cắt một mình. Hạ Lệ Dung khi còn nhỏ thường được bố mẹ dẫn đi cắt tóc. Sau này khi đã lớn và đi học đại học, do không dám đi cắt một mình nên bắt đầu để tóc dài từ năm 1997. Kết quả, Lệ Dung sau khi tốt nghiệp đại học đã có một mái tóc vừa dài vừa đẹp khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ. Mạng Tin tức Trung Quốc dẫn lời Lệ Dung cho biết, để có được mái tóc dài kể trên cô giáo trẻ cũng gặp nhiều chuyện khá phiền toái trong cuộc sống, như khi đi xe buýt phải bỏ tóc ra phía trước và giấu trong áo vì sợ bị cắt trộm, lúc đi xe đạp, sợ tóc bị quấn vào bánh xe phải một tay đi xe, một tay giữ tóc… Mái tóc dài của Hạ Lệ Dung trước đây cũng đã một lần suýt bị cắt bỏ. Khi đó, cô gái này nghe mọi người kể rằng nhiều mái tóc ngắn hơn cũng được bán với giá tới 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 400 USD). Sau khi chụp ảnh để lưu lại làm kỷ niệm, cô cảm thấy tiếc và sợ cảm giác “trống trải” sau khi không còn mái tóc dài, do đó đã quyết định không bán. (Theo Vietnam+)