Đó là hai cô giáo: Lê Thị Hồng (34 tuổi, trú tại xóm 7A Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà, Nghệ An) và cô giáo Tạ Thị Bích Thủy (34 tuổi, trú tại 44 An Thượng 9, xã Mỹ An, huyện Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Tâm huyết với nghiệp trồng người và xúc động trước tấm lòng hiếu học của những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hai cô giáo đến từ hai địa phương khác nhau đã có cùng một ý tưởng hành động. Họ cũng trải qua diễn biến tâm lý giống nhau khi biết tin mình sắp có một số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng.

Chị Lê Thị Hồng và niềm vui may mắn đầu năm cùng gia đình.

Cô giáo Lê Thị Hồng và chồng đều công tác tại trường THPT Đông Hiếu (Thái Hoà, Nghệ An). Thu nhập của giáo viên không quá cao nhưng dù sao cũng ổn định. Cuộc sống của vợ chồng và các con cũng không quá bấp bênh như nhiều hộ gia đình khác trong xã. Tuy vậy, với đồng lương của một cán bộ công nhân viên thì 1 tỷ vẫn là món tiền quá lớn đối với chị Hồng.

“Tôi cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Không tin vào mắt mình, khi nhận được tin nhắn báo trúng giải, tôi đã phải xác nhận nhiều lần với tổng đài. Đến tận lúc đó tôi mới tin mình đã trúng giải Tỷ phú OMO”, chị Hồng chia sẻ. Với số tiền may mắn này, chị dự định sẽ trang trải, sắm sửa cho cả nhà một cái Tết đầy đủ, đầm ấm hơn. Chị cũng quyết định trao khoảng 34 suất học bổng cho học sinh trong trường để khuyến khích các em vượt khó học tốt hơn nữa và phát huy khả năng của bản thân.

Lộc xuân thêm giá trị với tấm lòng yêu thương dành cho học sinh của chị Bích Thủy.

Giống chị Hồng, khi biết tin trúng giải, chị Tạ Thị Bích Thủy vẫn bật cười vì từng nghĩ đó là tin nhắn rác. Nửa tin nửa ngờ, tới khi tổng đài gọi điên thoại để xác nhận thông tin thì chị mới dám báo tin vui cho gia đình. Cũng giống gia đình cô giáo Lê Thị Hồng, hai vợ chồng chị Thủy đều là giáo viên. “Tôi dự định sẽ để một khoản cho con ăn học, một khoản để dành và số còn lại tôi muốn chia sẻ với mọi người. Tôi dự định sẽ trao 20 suất học bổng cho học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn trong trường, mong các em có điều kiện tiếp tục theo đuổi tri thức, đừng bỏ dở con đường học vấn. Trong mấy năm đứng lớp, tôi và các đồng nghiệp đã nhiều lần rất xúc động trước các em học trò nhỏ có gia cảnh vô cùng khó khăn nhưng vẫn không chịu khuất phục nghịch cảnh, nỗ lực vươn lên không ngừng”, chị Hồng cho biết.

Phương Thảo