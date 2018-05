Leah Robinson, 16 tuổi đến từ Wigan (Anh) vừa thoát khỏi tay thần chết. Trước đó cô bị bạn bè lôi kéo dùng thuốc lắc, dẫn tới hôn mê sâu. Lúc được đưa vào viện cấp cứu, cô gái tuổi teen này chỉ có nhiệt độ cơ thể 26 độ C, thấp hơn 10 độ so với người bình thường. Các bác sĩ đều nhận thấy tình trạng cô bé không khả quan và nói gia đình nên chuẩn bị tư tưởng.

Giữa lúc gần như tuyệt vọng, chị Kerry Robinson (35 tuổi), mẹ của Leah đã đăng bức ảnh khuôn mặt con gái sưng phồng, hôn mê trên giường bệnh lên Facebook, như một lời cầu nguyện mong con qua khỏi, đồng thời cảnh báo sự nguy hiểm của các chất kích thích.

Bức ảnh Leah hôn mê được mẹ đăng lên Facebook.

May mắn thay, ngay đêm chị Kerry đăng ảnh thì con gái đã tỉnh. Cô bé không nhớ mình đã thác loạn đến đâu, nhưng xem bức hình và tình trạng bản thân Leah đã cảm thấy vô cùng may mắn. "Ban đầu cháu thấy xấu hổ vì các bức hình nhưng ngay sau đó cháu nhận ra mẹ đã làm đúng khi đưa chúng lên mạng", Leah bộc bạch trên tờ The Sun.

Leah thấy may mắn khi vượt qua cửa tử và thề sẽ không bao giờ chạm vào ma túy nữa.

Leah nói thêm: "Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng nếu các bạn không nghe lời bố mẹ, thầy cô hay cảnh sát thì hãy nhìn tôi đây. Loại thuốc lắc này suýt giết chết tôi".

Thuốc lắc Leah sử dụng có tên là Ecstacy, đã xuất hiện từ những năm 1995 và gây tử vong cho nhiều người. Hai năm nay nó quay trở lại và đang tấn công giới trẻ.

Bảo Nhiên