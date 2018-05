Chuyện tình của cô bé chạy bàn người Việt và anh chồng Hà Lan

Mỗi sáng thức dậy, Vũ Thị Nhạn, tên hiện tại là Na Hye Brass đều thấy quần áo đã giặt phơi, bữa sáng đã được chồng chuẩn bị sẵn. Một mẩu giấy nhớ viết: "Sorry, i'm so noisy honey. Love you", "Love you so much my angel wife. See you 5:30pm", hay đôi khi là câu "Anh yêu em, vợ bé nhỏ của anh"... Những cử chỉ âu yếm nhỏ nhoi đó cũng đủ cho Na Hye vui cả ngày. Cô lại thủ thỉ với đứa con trong bụng mình "Mẹ không hối hận khi theo bố con".

Na Hye là con cả trong một gia đình có 5 chị em ở Thạch Thất, Hà Nội. Học xong cấp 3, cô đi du học Hàn Quốc, trường Hallym University. Vài tháng đầu, cô được bố mẹ chu cấp cho toàn bộ cuộc sống. Nhưng không lâu sau đó, gia đình phá sản, cô buộc phải tự trang trải mọi sinh hoạt cho mình. Cô gái trẻ đã làm đủ các công việc từ phục vụ quán ăn, dịch thuật, phiên dịch... miễn là kiếm được khoảng 1.500 USD cho cuộc sống đắt đỏ ở khu Keang Nam. Mỗi ngày cô làm 10 tiếng sau giờ học và nhiều hôm chỉ ăn bỏng ngô chống đói.

Na Hye xinh xắn từ thuở nhỏ, cô thông thạo tiếng Hàn và tiếng Anh. Nhờ khả năng ngoại ngữ mà cô gái trẻ từng kiếm được hơn 2.000 USD mỗi tháng.

Sau khi thi vào công ty giải trí ở Hàn không được, cộng thêm áp lực công việc nên cô quyết định về nước. Đầu năm 2014, Na Hye vào Sài Gòn lập nghiệp, vừa làm phiên dịch cho chương trình "Gia đình đa văn hoá" của đài EBS về các cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc, vừa làm hướng dẫn viên du lịch. Ngoài ra cô còn mở lớp dạy tiếng Việt, tiếng Hàn. Những công việc này mang lại cho cô gái trẻ thu nhập hơn 2.000 USD mỗi tháng.

Cũng trong thời gian này, anh David Brass đang làm việc ở Việt Nam. Anh từng làm trong ngành hàng không ở vị trí quản lí hãng bay. Ở tuổi 52, anh bị phá sản do đầu tư bất động sản, cùng lúc đó thì cuộc hôn nhân tan vỡ. Người đàn ông này đã tìm đến Việt Nam du lịch cho khuây khỏa, sau đó vì yêu mảnh đất này nên quyết định ở lại và làm quản lý trong một quán bar.

Tình cờ thấy hình Na Hye trên một ứng dụng nhắn tin miễn phí, anh nhắn tin làm quen. Những tin nhắn quan tâm ngày nào cũng được gửi đến cô gái trẻ xinh đẹp. Nhưng với Na Hye, do sống tự lập từ sớm nên cô cũng hiểu biết về những kiểu tán tỉnh của đàn ông trên mạng ảo. Được khen xinh, dễ thương, cô chỉ đáp lại lịch sự chứ không rung động gì.

"Chúng em đều ở quận 1, cách nhau có 5 phút đi bộ. Nhưng vì không xác định gì với anh nên em không gặp mặt. Thời điểm đó, em cũng có nhiều người theo đuổi", cô kể.

Trước những lời cự tuyệt của Na Hye, David vẫn quan tâm cô thật lòng và dần chứng minh anh khác so với những người đàn ông đang theo đuổi cô. Không chỉ quan tâm Na Hye hơn cả bản thân mình, người đàn ông này còn khiến cô gái trẻ cảm động do những bất hạnh anh gặp phải trước đây.

Tháng 9/2014, anh David về Mỹ. Không còn người nhắn tin quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ mỗi ngày khiến Na Hye có cảm giác thiếu vắng. Không lâu sau anh nhắn tin lại, cô mở lòng mình đón nhận anh hơn. Có một kỷ niệm Na Hye nhớ mãi: "Lúc mới quen anh nói tuổi mình 40. Nhưng em biết anh ấy phải nhiều hơn số đó. Trước khi nói lời yêu, em đã hỏi tuổi thật của anh và em đã choáng. Nhưng vì yêu anh nên em chỉ giận được có một lúc".

Chừng một tháng sau, cô nói lời yêu với người đàn ông hơn mình 35 tuổi. Kể từ đó, hai người cách nhau cả hai thế hệ, cách nhau nửa vòng trái đất nhắn tin qua lại, chia sẻ với nhau mọi thứ. Một ngày mùa hè năm 2015, David cầu hôn và muốn bảo lãnh bạn gái qua Mỹ. Na Hye đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, cô lo lắng bố mẹ phản đối, mọi người chê cười. Cô cũng không muốn bỏ sự nghiệp đang rất tốt của mình. Cuối cùng cô quyết chạy theo tiếng gọi trái tim vì "không muốn bỏ qua người đàn ông rất tốt này".

Ngày đầu tiên gặp mặt người yêu, Na Hye phải liên tục nhìn vào những bức ảnh của anh để trấn an bản thân. Cô nhẩm trong lòng 'Anh ấy là chồng mình. Anh ấy yêu mình', để đấu tranh lại luồng tư tưởng 'Nếu ngoài đời anh xấu quá, già quá, mình không yêu anh nữa thì sao'".

"Chăm chú nhìn điện thoại mà em không biết anh ấy đã đứng trước mặt, cho đến khi anh gọi 'Honey!'. Em ngẩng đầu lên đã thấy mắt anh ngấn nước. Anh ôm em và khóc. Anh nói 'Anh nhớ em, anh đã chờ ngày này thật lâu'. Lúc đó em cũng bỡ ngỡ một chút, rồi hai đứa ôm nhau khóc", cô gái trẻ hồi tưởng.

4 ngày bên nhau làm visa, Na Hye càng hiểu và yêu người đàn ông này hơn. Anh hiểu biết, lịch sự và hơn hết hiền lành, quan tâm cô hết mực. Sau khi David về Mỹ, cô tranh thủ về Hà Nội thăm bố mẹ và nhanh chóng hoàn tất công việc để sớm hội tụ với người yêu. Bố mẹ cô tuy không đồng tình với việc con gái lấy chồng lớn tuổi và cũng không giàu có gì nhưng vì Na Hye tự lập từ sớm nên họ chỉ còn biết ủng hộ con.

Hiện tại anh David làm quản lý một nhà hàng, còn Na Hye bán hàng qua mạng. Cô dự tính sau khi sinh con xong sẽ đi làm để cùng chồng lo cho con của họ cũng như gia đình ở Việt Nam.

Một ngày đầu tháng 10/2015, cô gái 23 tuổi bỏ lại công việc đáng mơ ước đến với tình yêu. Ngày cô đi, chuyến bay từ Hồng Kong qua Mỹ bị huỷ nhưng vì nóng lòng muốn gặp chồng chưa cưới nên cô đã mạnh dạn bay qua Nhật, rồi bay qua Hawaii và sau đó phải đợi 10 tiếng để có chuyến đi Mỹ. Suốt 35 tiếng di chuyển, không có gì để báo tin cho người yêu biết, Na Hye thì nóng lòng, còn anh David thì lo lắng, lại sợ cô đã đổi ý, hoặc lừa anh. “May thay ở sân bay Denver có wifi nên em đã nhắn tin được cho anh. Khi em xuống sân bay Lincoln đã thấy anh ôm bó hoa và nở nụ cười, mọi mệt mỏi trong em đều tan biến. Em và anh ôm nhau khóc, người đi qua nhìn chúng em với ánh mắt lạ lùng. Em nói với anh ‘Thật khó khăn để chúng ta được ở bên nhau thế này’”, Na Hye bồi hồi nhớ lại.

Để tiết kiệm chi phí đám cưới, hai người chỉ đăng ký kết hôn và tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở Mỹ. Tất cả đồ đạc hay trang trí đều là đồ đi mượn và nhờ người thân làm giúp, bánh cưới có bạn của David làm tặng, nước ngọt có mẹ chồng mua, kẹo của dì. Tất cả chi phí đám cưới hết chỉ 1.000 USD. Trước khi sang Mỹ, Na Hye cũng tự chọn vải và nhờ người may váy cưới cho mình.

Cô gái chia sẻ, chồng cô là một người hiền lành, tuy già nhưng không xấu. Biết cô bỏ tất cả để theo mình nên anh cố gắng làm tất cả để bù đắp cho cô. Na Hye kể: "Hiện chồng em làm quản lý một nhà hàng tại Mỹ, nhưng nhiều hôm em đến thăm thấy anh vào bếp rửa bát. Anh bảo muốn làm giúp nhân viên để nhanh chóng hết việc còn về nhà với vợ. Nhiều đêm sờ bàn tay anh thô ráp mà em thấy xót xa".

Sợ mình lớn tuổi không thể chăm được con và thương vợ vất vả nên David không muốn Na Hye sinh con. Trái lại, cô lại muốn sinh trước khi chồng quá lớn tuổi. Tháng 8 tới họ sẽ chào đón con đầu lòng.

Anh David chia sẻ thêm, anh yêu Na Hye vì cô quan tâm đến cảm xúc người khác. Không như một số cô gái trẻ khác, khi nói chuyện với anh, sẽ xoáy vào tiền bạc, trong khi Na Hye luôn tránh. Anh David cũng thấy thiệt thòi cho Na Hye gặp mình lúc đã lớn tuổi và không mấy dư giả. Hiện tại, David làm quản lý trong một nhà hàng. Mỗi ngày anh làm việc 10 tiếng và đang cố gắng làm 12 tiếng để có tiền tiết kiệm cho con. Đôi uyên ương vẫn ở nhà thuê 750 USD/tháng. Họ cũng đang đi xe trả góp.

Hơn một năm rưỡi yêu qua mạng và đến nay 6 tháng bên nhau, cô gái đôi mươi đã yêu người đàn ông sắp bước sang tuổi lục tuần không hề toan tính. Tương lai còn dài, nhưng với Na Hye, được làm vợ, làm chồng đã là duyên nợ, thì dù sau này thế nào đi chăng nữa thì cô cũng trân trọng.

Phan Dương