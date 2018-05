Tháng 12/2011, Thương (sinh năm 1991) bị bà chủ Nguyễn Thị Trâm (tên thường gọi là Trâm Anh, 33 tuổi, quê Nghệ An, trú TP Vũng Tàu) ép xăm hình con rết lên mặt và ngực do nghi ngờ ngoại tình với ông chủ. Ngày 20/12, Công an TP Vũng Tàu bắt Nguyễn Thị Trâm và Nguyễn Thị Hương (20 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi làm nhục người khác. Kết quả điều tra, Thương bị thương tật 28% do các vết xăm. Trâm Anh và Hương đều thừa nhận hành vi phạm tội. Trâm Anh bị truy tố về tội làm nhục người khác. Tuy nhiên, trước khi phiên tòa diễn ra, bị hại đã có đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án đối với Trâm Anh và Hương. Theo TAND TP Vũng Tàu, phía bà Trâm Anh đã đồng ý bồi thường cho bị hại số tiền gần 400 triệu đồng nên bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố.