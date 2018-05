Chị em sinh đôi chung nhau cả bạn trai

Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ với nhau, từ chơi đồ chơi, đọc những cuốn sách và ăn cùng thức ăn. Chúng tôi thậm chí đã có cùng những người bạn ở trường. Và hiện tại tôi và chị đang cùng "chia sẻ" chồng tôi.

Điều này có vẻ kỳ lạ đối với một số người, nhưng bởi vì May là chị em sinh đôi của tôi và người ta nói rằng cặp song sinh giống nhau tất cả mọi thứ.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi cần bất cứ ai khác trong cuộc sống này hơn May. Chị ấy không chỉ là một người chị, người bạn thân nhất, mà còn là bạn tâm giao mà tôi có thể tin tưởng nói hết tất cả những bí mật tôi có. Ngay cả khi chúng tôi học các trường đại học khác nhau, mối quan hệ cũng không thể bị phá vỡ.

Chúng tôi đã mở lòng phát triển mối quan hệ với những bạn bè khác và dành ưu tiên cho họ nhưng rồi tôi và chị vẫn nói với nhau tất cả mọi thứ, chuyện học hành, bạn bè ở trường cho tới các chàng trai dễ thương chúng tôi thích.

Không lâu sau khi cả hai chúng tôi tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm, May chuyển tới sống ở đầu kia của Singapore, trong khi tôi ở nhà với cha mẹ nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Chị ấy ghé thăm chúng tôi vào cuối tuần và cả nhà sẽ đi ăn với nhau.

Ảnh minh họa: Asiaone.

Trong thời gian này tôi đã gặp và yêu Edmund, một chàng trai đến từ London quyến rũ mà tôi đã gặp trong chuyến công tác. Edmund và tôi bắt đầu hẹn hò sau đó vài tuần. Chỉ sau 3 tháng yêu nhau, anh ấy đã cầu hôn tôi.

May gặp Edmund trong bữa ăn của gia đình, khi chị ấy về nhà vào cuối tuần. Tôi đã nói với Edmund về người chị sinh đôi của mình nhưng anh ấy không thể phân biệt được hai chị em tôi. Anh ấy thậm chí đã vào trong bếp và đặt tay lên lưng May chỉ để tìm ra đó không phải là tôi.

Nhưng May không phiền về việc này và còn nói đùa rằng có lẽ Edmund nên kết hôn với cả hai chúng tôi? Chúng tôi cười cho qua và vào lúc đó tôi không mong đợi mọi thứ sẽ diễn ra như hiện tại.

Sau đó, trong những cuộc trò chuyện của chị em tôi qua điện thoại, May thú nhận chị ấy thích Edmund, và không chỉ xem anh ấy như một người em rể. Nghe chị ấy nói, tôi những tưởng mình sẽ sốc và rất buồn nhưng tôi không có cảm giác như vậy. Linh cảm cho tôi biết, May cũng sẽ yêu Edmund như tôi đã yêu anh bởi vì chúng tôi đã có những niềm đam mê giống nhau từ ngày còn nhỏ. Ngoài ra May và tôi không có một bí mật nào, việc chị ấy thẳng thắn không làm tôi ngạc nhiên.

Tôi quyết định làm điều không tưởng, thỉnh thoảng tôi đã để May đi hẹn hò thay tôi mà Edmund không biết. Anh ấy không biết chúng tôi không thể chia lìa.

Và ngay trong ngày cưới, khi tôi đi ra ngoài để thay chiếc váy thứ hai, May sẽ là người mặc nó đi vào, trong khi tôi đứng giả vờ là chị ấy. Chúng tôi đã có một đám cưới vui vẻ và nhiều người họ hàng không gặp tôi và May nhiều năm qua nên họ không thể nhận ra được sự hoán đổi của chị em chúng tôi.

Chúng tôi không bao giờ nói với ai những gì chúng tôi đã làm. Tôi chỉ muốn May được trải nghiệm những ngày quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi và tôi đã rất hạnh phúc khi thấy chị ấy khóc trong niềm vui khi Edmund hôn chị.

Từ đó về sau, đôi khi May và tôi "chia sẻ" Edmund. Thỉnh thoảng, chị ấy sẽ ăn tối với anh ấy sau khi đi làm về, thay vì đó là tôi. Hoặc họ sẽ đi mua sắm và chị ấy giả vờ là tôi. May và tôi đã hứa với nhau "sống để dạ, chết mang theo" bí mật này, tuyệt đối không để ai được biết.

Thỉnh thoảng tôi cảm thấy có lỗi khi phải giữ bí mật với Edmund nhưng màn kịch này đã quá lâu, vì vậy chúng tôi chưa biết nói với anh ấy thế nào. Có lẽ một ngày nào đó chúng tôi phải cho anh ấy biết những việc chị em tôi đã làm. Tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều nhưng tôi còn yêu May nhiều hơn thế. Và hiện tại tôi chỉ muốn chị ấy được hạnh phúc.

Bảo Nhiên (Theo Asiaone)