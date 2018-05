Bỏ chồng vì kết hôn ba năm vẫn là trinh nữ

Hai tuần sau khi phát hiện sự thật này, gia đình cô vợ tuổi teen trên khăng khăng đòi làm thủ tục ly hôn ngay để tránh điều tiếng vô sinh cho con gái mình.

Mặc dù bị một số người cùng quê ở làng Katna, tại phía tây bang Bengal, Ấn Độ trêu chọc, cô gái trẻ vẫn nói với tờ Times of India: "Vào đêm tân hôn, tôi nhận ra chồng mình bị rối loạn cương. Trong làng chúng tôi, một số đôi cũng chia tay sớm sau khi cưới, nhưng không người phụ nữ nào nói lý do là vì chồng bất lực. Nhưng nếu tôi không nói, tôi sẽ phải chịu đựng suốt đời".

Ảnh minh họa: Picpile.

Ngoài ra, ngay sau đó, gia đình nhà gái đòi chú rể phải trả lại 110.000 rand (tương đương với khoảng 160.000 triệu đồng) tiền hồi môn và yêu cầu tổ chức phi chính phủ tại địa phương, được gọi là Street Survivors India, giúp họ giải quyết tình huống tế nhị này.

Cuối cùng, trường hợp này đã được đưa ra tòa án gia đình và người vợ được chấp thuận yêu cầu ly hôn. Trong khi đó, gia đình chú rể bị yêu cầu phải hoàn trả toàn bộ tiền hồi môn cho nhà gái bằng tiền mặt.

Đây không phải là lần đầu tiên một cuộc hôn nhân bị bãi bỏ vì lý do lạ lùng: Một năm trước, một người đàn ông Saudi đã đòi ly dị vợ ngay đêm động phòng sau khi thấy mặt người bạn đời lần đầu tiên; một phụ nữ khác thì muốn bỏ chồng bởi thấy ông xã quá to con so với mình...

Vương Linh