Khi có anh chị em, nhiều lúc bạn hòa thuận với họ nhưng cũng có khi họ làm bạn phát điên lên. Tuy vậy, nhìn chung, có anh chị em là một điều tốt. Các nghiên cứu cho thấy, tình cảm được vun đắp qua những bữa ăn tối cùng nhau hay những hoạt động vui chơi. Lớn lên cùng anh em trai hay chị em gái có tác động đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta, đó là chưa nói tới việc mối quan hệ này có thể định hình nhân cách của một người trong cuộc sống sau này. Dưới đây là những lợi ích từ việc có anh chị em:

Có anh chị em có thể khiến chúng ta vị tha hơn

Một nghiên cứu mới cho thấy có anh chị em có thể giúp trẻ phát triển khả năng biết cảm thông, chia sẻ. Các nhà nghiên cứu đã xem xét mối quan hệ giữa anh chị em trong hơn 300 gia đình và thấy rằng, có tình cảm tốt với nhau có thể thúc đẩy tính vị tha ở trẻ tuổi teen, đặc biệt là ở các bé trai.

"Trong nghiên cứu của chúng tôi, các cậu bé thường không mấy coi trọng hầu hết các mối quan hệ trong cuộc sống của mình, không giống như các cô bé. Tuy nhiên, trong tình cảm anh chị em lại hoàn toàn khác. Tình cảm ruột thịt này ảnh hưởng đến các trẻ trai tương tự như với trẻ gái. Và đây có thể là điều mà các bậc phụ huynh và nhà trị liệu tâm lý có thể sử dụng để giúp các bé trai", tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Laura Padilla-Walker cho biết.

Có anh chị em có thể nâng cao sức khỏe tinh thần

Một số nhà nghiên cứu ở Đại học Brigham Young (Mỹ) cũng thấy rằng anh chị em, đặc biệt là chị em gái có thể đem lại cho chúng ta sự thúc đẩy sức khỏe tinh thần theo cách mà bố mẹ không làm được. Kết quả một phân tích thống kê với gần 400 gia đình cho thấy, dù khoảng cách tuổi tác thế nào, có một người chị, em gái bảo vệ thanh thiếu niên khỏi cảm giác cô đơn, không được yêu thương, tội lỗi, tự ti và sợ hãi. Có chị em gái còn giúp bạn hình thành những kỹ năng quan trọng như cách để kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

Ảnh minh họa: Annietaophotography.com.

Họ làm chúng ta hạnh phúc hơn

Với nhiều người, tình cảm anh chị em có nghĩa là sự hỗ trợ tinh thần suốt đời, một tình bạn thân thiết và vô số những niềm vui. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mối quan hệ gắn bó này có thể dẫn chúng ta tới con đường hạnh phúc trong cuộc sống sau này. Các nghiên cứu cho thấy những người già có anh chị em còn sống cũng có ý thức cao hơn về lối sống lành mạnh. Do đó, xây dựng tình cảm với anh chị em không chỉ quan trọng khi chúng ta lớn lên và trưởng thành mà còn mang tới những lợi ích to lớn trong quãng đời sau đó.

Anh chị em giúp chúng ta duy trì sức khỏe thể chất

Dù cho khi ở bên anh em trai hay chị em gái, bạn có thể vì vui mà ăn nhiều hơn thì các nghiên cứu vẫn cho thấy có anh chị em (và gia đình, bạn bè nói chung) có thể khiến chúng ta năng động hơn. Khi đề cập tới nguồn truyền cảm hứng để giữ gìn sức khỏe, 43% số người tham gia nghiên cứu tin rằng bạn bè và gia đình có ảnh hưởng lớn nhất tới lối sống và cách ăn uống, luyện tập của họ. Việc cùng nhau giữ gìn sức khỏe cũng giúp tình thân được củng cố vững chắc. Gần một phần ba số người có thói quen lành mạnh dần rời xa những anh chị em có lối sống bê tha của họ.

Có anh chị em giúp bạn sống lâu hơn

Tình cảm anh chị em không chỉ củng cố sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn mà còn giúp bạn sống lâu hơn, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLoS Medicine. Thông thường, những người ít có quan hệ xã hội chết sớm hơn 7,5 năm so với những người có tình cảm bền chặt với bạn bè và gia đình. Điều đó tương tự như sự khác biệt về tuổi thọ giữa người hút thuốc và không hút thuốc. Lý do có thể vì quan tâm đến bạn bè và người thân khiến chúng ta chăm lo cho chính mình tốt hơn hoặc vì những người được chúng ta yêu thương thường sẽ hỗ trợ, giúp đỡ khi chúng ta đau ốm hay căng thẳng, mệt mỏi. Cho dù vì lý do gì, hãy nhớ rằng, giữ sự gắn kết lâu bền với anh chị em có thể giúp chúng ta sống lâu hơn, hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn.

Vương Linh (theo Realsimple.com)