Hạnh phúc của cặp vợ chồng bán gà bán heo đi thi danh hài

"Vợ to lớn trước ai chứ luôn bé nhỏ trước chồng"; "Hãy cùng vợ nắm tay các con thật chặt mãi chồng nhé"; "Anh yêu vợ nhiều lắm"; "Cảm ơn đời đã cho chúng ta gặp nhau để cùng cháy trong công việc, điên hết mình khi yêu"...

Đọc những status tình cảm lãng mạn này nhiều người sẽ lầm tưởng đây là xúc cảm của một đôi vợ chồng mới kết hôn, thế nhưng thực chất họ đã bên nhau được 6 năm và có hai cô con gái xinh xắn. Nói về chuyện tình yêu và đời sống gia đình mình, chị Thu Vân (sinh năm 1988) hạnh phúc cho biết mọi thứ với chị ngọt ngào chẳng khác gì truyện ngôn tình.

Chị đến với chồng mình, anh Duy Sơn (sinh năm 1981), cơ trưởng một hãng hàng không lớn do sự mai mối, giới thiệu của một người cô vào năm 2009. Ngày đó, chị là cô sinh viên hot nhất nhì trường Đại học Hà Nội khi đoạt vương miện Hoa khôi, còn anh là chàng phi công mải miết với những chuyến bay chẳng có thời gian tìm bạn gái. Lần đầu xem tấm ảnh của chị Vân, anh Sơn có cảm tình ngay tắp lự, anh háo hức được làm quen với cô gái có dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt khả ái này.

"Em ơi, anh có người quen nhắn là em có đồ gì cần mua bên Hàn Quốc hả? Anh sắp tới sẽ bay đi Hàn, sẽ mua đồ cho em, có gì em cứ bảo anh nhé", chị Vân cười không ngớt khi nhớ lại tin nhắn lấy cớ làm quen đầu tiên của anh Sơn cho mình. Chị kể lúc đó cũng chỉ mới nghe nói qua về anh, chưa có ấn tượng gì nhiều, cũng không có nhu cầu mua đồ gì cả, nhưng vì lịch sự chị vẫn cố nghĩ ra vài món đồ be bé cho anh phấn khởi. Ngày anh về, nhắn tin cho chị để đưa đồ, chị cũng từ chối không gặp và nhờ anh gửi cho cô mình.

Hai vợ chồng Vân - Sơn vẫn ngọt ngào như thủa mới yêu sau 6 năm kết hôn.

Anh vẫn kiên trì nhắn tin, gọi điện cho chị mỗi khi chuẩn bị bay, khi anh đến nơi an toàn và bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi. Dần dần, chị chú ý và có cảm tình với anh hơn và đồng ý gặp gỡ. Vì anh bận rộn với những chuyến bay nên khi bắt đầu hẹn hò, mỗi tuần hai người chỉ được gặp nhau một lần. Ấn tượng đầu tiên của chị về anh là một người đàn ông chín chắn, thẳng tính, không nịnh nọt nhưng rất vui tính và thông minh. Còn anh Sơn, sau những lần trực tiếp nói chuyện với cô gái ngây thơ trong ảnh, anh biết rằng đây sẽ là một người vợ, người mẹ tốt cho những đứa con của mình sau này.

Khi còn hẹn hò, chị nhớ mãi lần anh vào phòng chị chơi, thấy tủ quần áo của chị đơn giản quá, anh nói sẽ đưa chị đi làm đẹp. "Rồi anh ấy đưa mình đi làm tóc, mua quần áo, tự tay đi giày cho mình... tất cả khiến mình hạnh phúc như mấy cô diễn viên chính trong phim Hàn", chị Vân kể lại.

Hẹn hò khoảng một năm, họ chính thức kết hôn khi chị Vân tốt nghiệp khoa tiếng Bồ Đào Nha, trường Đại học Hà Nội. Không lâu sau đó, chị mang bầu em bé đầu tiên. Khi sinh bé, chị xin nghỉ công việc MC truyền hình đã cộng tác từ hồi còn là sinh viên để toàn tâm chăm sóc con. Bé gái thứ hai cũng ra đời hai năm sau đó. Khi con được 6 tháng bắt đầu ăn dặm, chị Vân bắt đầu công việc kinh doanh ở nhà.

Thời gian chủ động, không gò bò như phải đi làm theo giờ hành chính nhưng chị Vân cũng phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho hai cô con gái (3 tuổi và 5 tuổi) đi học. Chồng đi bay suốt, nên một tay chị phải lo lắng từng chút cho các con, từ bữa ăn, giấc ngủ, quần áo, học hành. Chồng về lúc nửa đêm hay sáng sớm, chị vẫn dậy để hâm nóng cơm cho anh, trò chuyện để anh không phải ăn một mình.

Anh chị còn khiến không ít bạn bè ngưỡng mộ khi thường xuyên viết những status tình cảm trên Facebook. Nói về việc này, chị Vân cho biết miễn là những gì mình làm cảm thấy vui, không thể hiện một cách thái quá là được: "Nhiều lúc tôi cũng thấy mình hơi sến một chút nhưng đó là tính cách của tôi. Tôi sống tình cảm không ngại nói những lời yêu thương. Tôi nghĩ lời nói không mất tiền mua, vậy thì tại sao không dành cho những người mình yêu quý những lời tốt đẹp".

Hai vợ chồng cũng thường xuyên tặng quà cho nhau dù chẳng phải dịp gì. 6 năm chung sống, hai người chưa to tiếng với nhau lần nào, tất cả chỉ dừng ở mức tranh luận. Chị Vân chia sẻ người phụ nữ luôn biết dừng đúng lúc, hiểu tình hình để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Hai vợ chồng cố gắng một năm đưa các con đi du lịch 2-3 lần, lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng con.

Anh Sơn cứ bay 3 tháng lại được nghỉ một tuần, nên thời gian đó vợ chồng thường đi du lịch cùng nhau. Để thay đổi không khí gia đình, họ lên kế hoạch mỗi năm sẽ cùng các con đi vi vu 2-3 lần. Anh chị cũng hay chụp ảnh kỷ niệm mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

Khi được hỏi có nghi ngờ khi chồng thường xuyên đi xa, xung quanh là những cô tiếp viên xinh đẹp, chị Vân cho hay: "Tôi là người sống rất lạc quan, không hay để ý hay nghi ngờ. Mọi chuyện đang tốt đẹp, tôi vẫn luôn cho nó tốt đẹp. Những gì không nên biết thì không cần biết. Tôi cũng không có quỹ thời gian nào để nghi ngờ hay tìm hiểu chuyện của chồng bên ngoài".

Hạnh phúc với những gì mình đang có nhưng nhiều lúc chị Vân cũng lo lắng không yên khi chồng bay nhiều, nhất là vào năm ngoái khi có nhiều tai nạn máy bay xảy ra trên thế giới. Vì thế, ngày nào đi bay đến nơi anh cũng gọi điện, nhắn tin về để vợ con khỏi lo lắng. Hàng đêm hai anh chị vẫn chúc nhau ngủ ngon và kể cho nhau nghe hôm nay các con thế nào.

Nhận xét về về vợ mình, anh Sơn hạnh phúc nói: "Sau 6 năm bên nhau, tôi yêu vợ mình ở sự chung thủy, tính lạc quan, lòng tin của tôi dành cho cô ấy là 100%. Trong mắt tôi, vợ mình đẹp cả người cả nết".

Nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc ngọt ngào như thủa mới yêu, chị Vân chia sẻ: "Thực ra cuộc sống rất đơn giản, có một người để yêu thương, có những đứa trẻ để có thêm nhiều mục đích phấn đấu. Sống một cuộc sống lành mạnh, và luôn có cùng một chí hướng để tiến lên. Tôi luôn tâm niệm có làm mãi cũng thế, chết không thể mang theo được, còn sống còn trẻ còn làm còn lao động để nâng cao đời sống, để gia đình no đủ. Tuyệt nhiên thời gian rất quý, mình không để một giây nào trong 24h mỗi ngày để buồn, để than thở, như vậy thật có lỗi với bản thân và những người thương yêu mình. Hãy luôn lạc quan yêu đời, hãy cứ khóc thật to khi đau khổ nhưng sau đấy hãy mỉm cười vì rồi ngày mai trời lại sáng. Trong bức tranh của tôi nhất định luôn tồn tại nụ cười, niềm tin và hy vọng".

Tuệ Minh