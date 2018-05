Ngày trước, cứ 2-3 ngày Ốc phải đi chợ một lần. Thế nhưng, chiếc tủ lạnh mới sắm có thể dự trữ thức ăn cho nhiều tuần và đủ cho một bữa tiệc lớn mà thực phẩm vẫn giữ được hương vị tươi ngon.

Chiếc tủ lạnh Mitsubishi Electric WX71 với công nghệ cấp đông mềm của Nhật Bản giúp cuộc sống của mẹ Ốc trở nên dễ dàng hơn.

Tùy theo loại thực phẩm, Ốc có thể phân chia thức ăn vào 5 ngăn riêng biệt (ngăn ướp lạnh linh hoạt, ngăn đông linh hoạt, ngăn đông, ngăn lạnh, ngăn rau quả). Mỗi ngăn có nhiệt độ thích hợp, giúp bảo quản tốt các loại thực phẩm khác nhau và tránh lẫn mùi.

Nếu muốn dự trữ trong một tuần, Ốc thường cất thực phẩm trong ngăn ướp lạnh linh hoạt (cấp đông mềm ở -3 độ C) hoặc lên đến 3 tuần với ngăn đông linh hoạt (cấp đông mềm ở -7 độ C). Thực phẩm tươi và đồ ăn nóng vẫn được bảo quản tốt và giữ nguyên hương vị. Còn nếu muốn trữ thực phẩm đông lạnh lâu dài, Ốc có thể thoải mái sử dụng ngăn đông thường với dung tích 118 lít. Ngăn lạnh thiết kế thuận tiện và rộng rãi, được chia làm nhiều kệ nhỏ dễ dàng dự trữ các chai nước 3 lít và thực phẩm kích thước lớn.

Không những thế, chiếc tủ lạnh mới còn giúp Ốc tiết kiệm thời gian nấu ăn cho con. Thay vì phải đợi chờ thức ăn rã đông, mẹ Ốc chỉ mất 10 phút để làm món cháo chiều lòng bé Coca. Mẹ Ốc tỏ ra hài lòng khi thịt bò để ở ngăn ướp lạnh linh hoạt dễ cắt. Mỗi khi Coca đòi ăn là có thể lấy ra và băm nhỏ ngay. Thịt bò cũng không bị chảy nước, hạn chế việc mất đi chất dinh dưỡng.

Tủ lạnh mới còn khiến ông xã “Trí Rùa” hào hứng mỗi khi có khách đến chơi. Ông xã có thể chiêu đãi bạn bè món bia sệt được lấy ra từ ngăn cấp đông mềm.

Công nghệ cấp đông mềm giúp thịt bò dễ cắt, cá lát dễ tách, cháo dễ múc...

Nếu bé Coca muốn ăn món súp bắp cua, gà tiềm, tôm rim... mẹ Ốc có thể làm sẵn, cất trong ngăn đông linh hoạt và hâm lại cho bé ăn. Do tủ lạnh có chức năng cấp đông thực phẩm nóng lên đến 80 độ C, nên dù bảo quản trong thời gian dài nhưng món ăn không đông đá, màu sắc và hương vị vẫn tươi ngon như vừa mới nấu. Ngay cả rau, củ, quả ở ngăn dưới cũng giữ được nguyên trạng, nhờ hệ thống đèn Led màu cam giả lập ánh sáng mặt trời, giúp thực vật tiếp tục quang hợp, tăng lượng vitamin C.

Với sự hỗ trợ đắc lực của chiếc tủ lạnh mới, Ốc có thêm nhiều thời gian bên con và chăm lo cho gia đình.

Từ ngày có chiếc tủ lạnh mới, mẹ Ốc tiết kiệm thêm nhiều thời gian và công sức trong việc nấu bếp. Cửa còn tự động đóng kín để hạn chế thoát hơi ra ngoài và tiết kiệm điện khi mẹ Ốc "đoảng" mà quên đóng chặt tủ.

An San