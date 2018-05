Sau Tết, tại cửa khẩu Khánh Bình, An Phú, An Giang, giáp với xã Chray Thom, huyện Co Thum, tỉnh Kandal, Campuchia, tấp nập người mua bán chuột sống lẫn chuột đã làm thịt sẵn. Có những vựa chứa cả trăm tấn chuột từ Campuchia đưa về mỗi ngày. Số chuột này hoặc được thương lái chở bằng xe máy đi bỏ mối; hoặc được làm thịt, lột da, mổ bụng, ướp đá và đưa đi tiêu thụ khắp nơi ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là món ăn đặc sản của vùng sông nước miền Tây.

Từ Campuchia sau khi chọn chuột xong, thương lái thuê xe chở ra bến, qua sông Bình Di để về Việt Nam, còn họ thì đi thẳng xuống bến đò Bình Di về ngồi đợi xuồng cập bến. Xuồng chở chuột cập bờ phía An Phú, những lồng chuột này được chuyển về hàng chục điểm tập kết ở thị trấn Long Bình, hòa nhập với đàn chuột bên Việt Nam đã có mặt từ trước. Và lúc này, chẳng ai còn phân biệt được đâu là chuột nội, đâu là chuột ngoại nữa.

Từ đây, những chú chuột bắt đầu một hành trình mới, hoặc nằm yên trong lồng rồi theo chân lái vi vu đến các tỉnh Long An, Tiền Giang, TP HCM, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Phước, Cần Thơ; hoặc nằm trong thùng xốp ướp lạnh, chuyển đi các nhà hàng, quán nhậu ở khắp nơi. Hiện tại chuột sống loại I là loài chuột cống nhum, giá 60.000 đồng một kg, loại II là chuột đồng (5- 6 con một kg), giá 40.000 đồng. Loại nhỏ nhất (trên dưới 10 con mỗi ký có giá bán 20.000-25.000 đồng.

Hành trình chuột Campuchia thành món ăn Việt

Thương lái chuẩn bị chở chuột sống từ biên giới Campuchia về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để bán làm món ăn. Ảnh: Gia Bảo

Ngoài các thương lái có điều kiện đi lại biên giới để thu mua chuột tận gốc, thì tại các địa phương giáp biên như An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên của An Giang, có cả trăm cơ sở chuyên thu gom chuột đồng từ Campuchia. Ông Trương Văn Hùng, một trong những đầu mối thu gom chuột lớn nhất nhì ở huyện Châu Phú - An Giang, cho hay: "Có ngày doanh thu mua bán chuột hơn 50 triệu đồng, với hàng chục tấn chuột sống rồi đem đi sơ chế sẵn phân loại kích cỡ cho vào thùng xốp có ướp nước đá đem đi bỏ mối".

Ông chủ này nói rằng nghề kinh doanh chuột của ông giải quyết việc làm cho trên 30 lao động tại địa phương, có thu nhập ổn định. Ngoài ra còn khuyến khích bà con ở đây đi bắt chuột bảo vệ mùa màng ở vụ lúa Đông Xuân để bán, lại tăng thu nhập gia đình.

Ông Trần Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang, cho biết: "Thời gian gần đây chuột Campuchia về nhiều quá khiến chúng tôi rất lo. Chuột là loài sinh sản nhanh, nếu không may một lồng chuột vài trăm con sổ lồng thì tai hại vô cùng".

Theo ông Huỳnh Thanh Phong, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện An Phú, chuột không nằm trong danh mục kiểm dịch, không cấm nhập, nhưng nguy cơ tiềm ẩn nhiều loại dịch bệnh. Chuột sinh sản nhanh, tàn phá mùa màng nên mặc dù không có quy định cấm, ngành chức năng của huyện cũng ra quyết định cấm nhập chuột.

Gia Bảo