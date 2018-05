Những nỗi sợ hôn nhân không có thật / Phụ nữ châu Á sợ hôn nhân

Tôi năm nay 28 tuổi, tôi và anh ấy yêu nhau gần 2 năm. Anh và gia đình đang giục chúng tôi làm đám cưới vào đầu năm sau. Có điều, tôi không muốn lấy chồng để phụ thuộc chồng mà chỉ muốn làm một người mẹ đơn thân.

Từ nhỏ, tôi thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã nhau, bố thường xuyên say rượu và đánh mẹ. Mẹ không dám phản kháng, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng và khóc một mình. Tiếp đến là hoàn cảnh của chị tôi. Thời gian đầu mới cưới, anh rể rất yêu và chiều chị, sau đó do gia cảnh khó khăn, nên anh rể tôi cũng bắt đầu rượu chè, cờ bạc rồi về nhà thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đánh vợ. Và rồi chị tôi cũng như mẹ, cam chịu và nhẫn nhịn. Chứng kiến tình cảnh đó, bây giờ tôi không muốn lập gia đình mà chỉ muốn làm một người mẹ đơn thân, tự chủ với cuộc sống của mình, như vậy có nên hay không? (My)

Ảnh: blogspot

Trả lời

Việc phải sống cùng và chứng kiến cảnh bạo hành của những người thân đã khiến em có cái nhìn có phần bi quan, tiêu cực về đời sống hôn nhân, mất niềm tin vào người bạn đời.

Trong xu thế ngày này, không ít người nữ chọn làm mẹ đơn thân là giải pháp an toàn để tránh khỏi bị bạo hành hoặc những rắc rối của cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, làm mẹ đơn thân cũng đối diện với rất nhiều vấn đề như thu nhập, sự hỗ trợ của người thân cũng như việc giáo dục con cái và các vấn đề tâm lý xã hội khác. Vì vậy, em cần cân nhắc thật kĩ.

Hiện tại em đang yêu một người con trai và anh ấy muốn tiến tới hôn nhân nhưng em đang phân vân. Em ạ, không phải người đàn ông nào cũng đều vũ phu. Trong cuộc sống vẫn có rất nhiều người chồng, người cha tốt, luôn thương yêu và bảo bọc vợ con. Nếu hai em thực sự thương nhau thì em cũng nên cho mình và anh ấy cơ hội. Em hãy dành thời gian tìm hiểu thật kĩ tình cảm của anh ấy dành cho mình, tìm hiểu tính cách, nhân phẩm, đặc biệt là về gia đình của anh ấy. Liệu anh ấy có đủ tốt để em trao thân gửi phận không?

Cuộc sống của mẹ và chị mang nhiều điều không trọn vẹn, nhưng không có nghĩa rằng em cũng sẽ như vậy, quan trọng vẫn là ở bản thân em. Để tránh đi vào vết xe đổ của mẹ và chị, em cần thận trọng và chuẩn bị chu đáo hơn cho mình khi bước vào đời sống hôn nhân như tạo dựng một công việc ổn định, độc lập về tài chính, biết quan tâm chăm sóc bản thân, trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng cần thiết để em có thể tự tin khi sống với bạn đời.

Chúc em có lựa chọn đúng đắn.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Minh Phú

Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật