Nhóm nghiên cứu tại Đại học Keele (Anh) tìm thấy những người ít khi chửi thề trong cuộc sống hàng ngày thì có thể nắm tay trong nước lạnh lâu hơn, nếu họ được nói tục trong khi gồng mình chịu đựng, so với những người thường xuyên văng tục thường ngày. Cụ thể là, nhóm đầu tiên có thể nắm tay trong nước đá trong 140 giây nếu họ chửi thề, gấp đôi so với khi họ sử dụng các từ ngữ "hiền lành". Tuy nhiên, những người đã quen nói tục (khoảng 60 lần mỗi ngày) chỉ có thể nắm tay trong nước 120 giây khi sử dụng ngôn ngữ bẩn - bằng với khi họ dùng ngôn ngữ ôn hòa. Các nhà nghiên cứu tin rằng chửi thề giúp hầu hết mọi người chịu đau tốt hơn, nhờ kích thích một phản ứng dẫn tới hiện tượng "mất cảm giác đau do stress". "Các ngôn ngữ thông thường xuất phát từ vùng vỏ não của bán cầu trái, nhưng dường như các từ chửi thề lại kích hoạt vùng não ở sâu hơn, với nhiều cảm xúc hơn". "Nghiên cứu này cho thấy chửi thề là một phần ngôn ngữ hữu ích có thể giúp chúng ta bày tỏ những tình cảm mạnh mẽ hoặc phản ứng với những tình huống căng thẳng cao độ. Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng chúng ở mức độ vừa phải, bởi nếu lạm dụng chúng sẽ bị 'nhờn'", tiến sĩ Richard Stephens, từ khoa Tâm Lý, Đại học Keele cho biết trên Telegraph. T. An