Tôi 26 tuổi, chồng 27 tuổi. Chúng tôi đều là nhân viên văn phòng, cuộc sống cũng khá giả. Từ lúc cưới tới khi sinh em bé thì chuyện chăn gối của chúng tôi bình thường. Nhưng thời gian gần đây, tôi phát hiện anh thường xuyên tự làm cho xuất tinh và từ chối tôi.

Tôi tổn thương và tức lắm, không hiểu lý do tại sao. Biết bao câu hỏi hiện ra làm cho tôi suy nghĩ. Tôi tin anh không có bồ nhí bên ngoài và anh làm chung cơ quan với tôi. Sức khỏe của anh cũng bình thường.

Xin cho tôi hỏi có phải anh ấy không muốn gần vợ nữa không? Và tôi phải làm sao? (T.Phi)

Ảnh minh họa: Femina.in.

Trả lời

Chuyện của bạn cũng xảy ra với nhiều người vợ sau khi có con. Khi rơi vào trường hợp của bạn, mọi người đặt ra nhiều câu hỏi như: chắc chồng có vợ bé hay chồng chán mình rồi… Người vợ bị tổn thương và tự ái mà không biết nói như thế nào.

Việc người chồng không quan hệ với vợ có thể do nhiều nguyên nhân: quan hệ vợ chồng không đạt được thỏa mãn; vợ sau sinh con đã không giữ được vóc dáng; lo sợ có con; do yếu sinh lý; chồng là người đồng tính… Có nhiều cặp vợ chồng thì lại do khi vợ có thai quá kiêng cữ quan hệ, đến lúc sinh con rồi, người vợ dành hết thời gian cho con ít quan tâm đến chồng. Nhiều gia đình không có không gian riêng, vợ ngủ với con cũng làm cho người chồng thường chọn giải pháp thủ dâm và lâu dần quen, thấy thoải mái vì được làm theo ý mình.

Mặc dù chuyện quan hệ vợ chồng rất tế nhị, đối với nhiều người rất khó nói ra. Nhưng nếu không nói, không trao đổi với nhau thì làm sao giải quyết được. Bạn cần tìm hiểu nguyên nhân và khéo léo trao đổi với chồng . Việc này cần thật tế nhị, khéo léo, nếu không dễ làm chồng bạn tự ái.

Minh Hoa

Chuyên gia tư vấn - trị liệu tâm lý 1088 TP HCM