Tôi đau đớn vô cùng, đau đến nổi không thể thốt lên được lời nào. Tôi phải làm sao bây giờ? (Chi)

Trong cuộc sống chỉ có người lớn sinh ra tội cho những trẻ thơ, do nhiều lý do mà mỗi lý do đều không giống nhau. Có những lý do ham vui mất kiểm soát, có những lý do muốn có con trai, có những lý do “gửi cá ao người”... Sự phức tạp này khiến những đứa trẻ vô tội phải lãnh trọn cuộc đời của nó. Nếu nó may mắn được cha mẹ và những người liên quan yêu thương thì nên người. Nếu đứa trẻ bị bỏ rơi mà gặp được người cưu mang làm con nuôi tốt bụng thì cũng là may mắn; còn không thì... Sự đau đớn của hậu quả có khi chỉ do vô trách nhiệm, do bản năng, do mất kiểm soát... gây ra.

“Chồng bạn ngoại tình vì muốn có thêm con ngoài giá thú” tức là có mục đích lừa dối. Xét về có mục đích thì đây là hành vi cấu thành tội khi chiếu Luật Hôn nhân Gia đình vào anh ta. Còn tội “lừa bạn suốt mấy tháng” để thực hiện hành vi ngoại tình vì muốn có thêm con ngoài giá thú là thủ đoạn thiếu đạo đức trong hôn nhân. Nhưng bây giờ mọi việc đã xảy ra và khi đạt được mục đích, để lại hậu quả là cô gái kia đã có thai thì chồng bạn mới thú nhận thật sự với bạn cũng là thủ đoạn để “việc đã rồi”.

Bây giờ, bạn không còn giả định để giải quyết nữa mà phải đương đầu với sự thật. "Đau đớn vô cùng” cũng không giải quyết được vấn đề mà có khi bị bệnh vì suy nghĩ, lúc đó là hậu quả kép xuất hiện. Bạn cần cảnh giác hậu quả kép này, nó có thể làm cho bạn suy sụp tinh thần dẫn đến mất năng lực lao động và cân bằng cuộc sống.

Bây giờ, bạn phải xem lại chính mình rằng có chấp nhận con riêng của anh ta không. Nếu bạn trả lời "Có", thì bước tiếp theo là bàn với chồng xem sau khi cô ấy sinh thì đón cháu bé về nhà để bạn nuôi có được không. Việc này còn liên quan đến mẹ của cháu bé. Nếu mẹ cháu không đồng ý thì bạn có thể chu cấp tiền để cho mẹ của cháu nuôi cháu bé và nói chồng bạn phải chấm dứt quan hệ. Nếu chồng bạn không chấm dứt quan hệ với cô ấy thì: 1. Sống chung với lũ. 2 Ra tòa ly hôn.

GS.TS. Vũ Gia Hiền