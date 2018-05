Vợ tôi là les nhưng không muốn bỏ chồng / Có nên giữ vỏ bọc gia đình hạnh phúc khi chồng ngoại tình

Anh ta nói muốn ly hôn thì ra đi một mình, để con lại cho anh ta nuôi. Con tôi là con gái, mới 5 tuổi. Tôi yêu cầu anh dứt khoát với cô ta nhưng anh khăng khăng không chịu. Một tuần anh đến với cô ta hai ngày một cách công khai không giấu diếm, tôi rất đau lòng. Tôi muốn dắt con ra đi nhưng vì tôi là nhân viên văn phòng lương thấp, sợ con tôi sẽ khổ. Còn ở với anh ta thì tôi không thể chịu đựng được. Xin hãy tư vấn giúp tôi. (Thu)

Chào bạn,

Trong cuộc sống rất khó có sự hoàn hảo như chúng ta muốn, nhiều khi có cái này thì mất cái khác. Quy luật bù trừ đã ra đời như thế đấy. Có khi vì tiền bạc mà người ta phải chấp nhận bán mình, và có khi vì cuộc sống mà người ta phải hy sinh. “Chồng bạn ngoại tình đã 4 năm nay rồi nhưng bây giờ bạn mới phát hiện ra” tức là quá muộn, để anh ấy lún sâu vào tình cảm với người kia. “Bạn đòi ly hôn nhưng anh ta không chịu” tức là vẫn còn yêu bạn. Lý do “ly hôn thì ra đi một mình” trong khi bạn quá thương con. Anh ta biết điểm yếu này của bạn và dùng nó như một sự thách thức để ràng buộc. “Bạn yêu cầu anh ta dứt khoát với cô ta nhưng anh ta khăng khăng không chịu” tức là anh ta muốn có hai vợ cùng một lúc. Đây là toàn bộ vấn đề bế tắc của bạn mà không ai thay thế bạn giải quyết được.

Thực sự nếu bạn không chấp nhận “làm vợ lớn” thì phải chia tay với anh ta, còn việc con của bạn sẽ do tòa án quyết định cho người nào nuôi là do tòa án. Về cơ bản có lẽ tòa sẽ để bạn nuôi con, nhưng cái khó của bạn là “nhân viên văn phòng lương thấp” tức là bạn đã thấy việc nuôi con của bạn sẽ khó khăn và “sợ con khổ”. Khi bạn ly hôn mà không đủ dũng cảm “thoát thân” rồi tính sau thì không thể ly hôn được. Bạn thấy đấy, khi lệ thuộc kinh tế, người ta sẽ trở nên nô lệ. Bạn phải tự khẳng định “dù nghèo nhưng không hèn” thì mới giải quyết được vấn đề. Nếu bạn quá lo về kinh tế thì “phải làm nô lệ”, bạn không muốn làm nô lệ thì phải độc lập về kinh tế, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau và quyết tâm nuôi con dù có khổ mấy cũng chấp nhận thì mới được tự do, còn nếu không thoát ra khỏi vòng kinh tế thì bạn sẽ là “nô lệ” của mối tình tay ba.

Chúc bạn đủ bản lĩnh.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM