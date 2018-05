Những chiêu trốn vợ đi nhậu / Dấu hiệu chàng nói dối

Tôi có thể chấp nhận mọi thứ từ chồng, trừ một việc duy nhất là lừa dối tôi. Tôi không đủ sức để tranh cãi khi mà anh ấy cho rằng tiền là do anh ấy làm ra, vả lại đàn ông muôn thủa là người được quyền chọn một hoặc nhiều trong cái gọi là "tứ đổ tường". Tôi đuối sức và sắp buông tay, chỉ tội cho các con tôi. Xin hãy tư vấn giúp tôi. (Thảo)

Ảnh: sheknows.com

Trả lời:

Chào bạn,

Con người khó ai hoàn thiện như một pho tượng vì cuộc sống không chỉ do nội tâm sinh ra mà còn do tác động của hoàn cảnh. Vì thế, việc điều chỉnh chính mình luôn được đặt ra để người ta phấn đấu, còn việc điều chỉnh người khác làm theo ý mình là việc khó. Để điều chỉnh người khác hoàn toàn chỉ có thể là quyền lực áp đặt như pháp luật đối với bị can, nói khác đi người ta phải dùng chân lý, đạo đức, thu phục… để người khác làm theo ý mình, và khó còn cách nào khác.

Câu chuyện của bạn với tâm lý chấp nhận mọi thứ từ chồng trừ một việc duy nhất là lừa dối, nhưng không may cho bạn vì người chồng lại rơi vào “cái duy nhất này”. Nếu bạn không chấp nhận thì việc nói dối của chồng đối với bạn có thực sự chấm dứt không? Nếu có thì việc làm của bạn đã đủ sức để thu phục anh ấy theo mình. Làm cho người khác theo mình đối với bạn chỉ có 2 cách. Đó là quyền lực người vợ bắt chồng phải nghe, hai là sự hấp dẫn của người vợ chinh phục được trái tim anh ta để anh ta cảm phục. Bạn đã thử nghiệm cả 2 cách này chưa?

Bạn nói “chỉ tội cho các con bạn”, thế là tội tại sao? Có phải chồng bạn bỏ bê con cái để cho các cháu lam lũ không? Nếu không bị bố bỏ bê đến lam lũ thì các cháu vẫn luôn được hạnh phúc. Trẻ em hạnh phúc đơn sơ hơn người lớn. Bạn cũng nói đến tứ đổ tường, tức là bạn am hiểu về cá tính đàn ông nhưng lại không biết vận dụng nó vào chinh phục chồng, và vì thế bạn đã đuối sức chỉ vì bạn không linh hoạt trong sự khéo léo lạt mềm thắt chặt. Bạn lưu ý, người phụ nữ thông minh là người phụ nữ biết giữ chồng trước khi nói điều gì đó tiếp theo.

Chúc bạn đứng vững.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục TP HCM